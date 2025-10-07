La primera salida de Daniela Celis tras la recuperación de Thiago Medina: las fotos

También otros ex participantes del reality Gran Hermano dijeron presentes en la función como Lucía Patrone, Santiago Algorta, Viginia Demo, Chiara Mancuso, entre otros. También estuvieron presentes Aníbal Pachano, Eliana Guercio, y el conductor de Intrusos, Adrián Pallares, con sus hijas.

En Patito Feo se cuenta con una monumental apuesta musical y escenográfica, un deslumbrante despliegue de vestuario y un gran elenco artístico que llega al teatro con Buscando a Patito Feo, una historia completamente nueva con nuevo elenco pero manteniendo la magia de sus canciones que se convirtieron en clásicos.

Con la dirección de Ana Sans y Julio Panno, la obra musical tendrá como protagonista a las canciones más icónicas de Patito Feo que vuelven a sonar en el teatro para que los fans las canten y las bailen en vivo.

Por qué e bajaron Brenda Asnicar y Laura Esquivel de Patito Feo

En el programa Intrusos (América tv) contaron los motivos por los que Brenda Asnicar y Laura Esquivel decidieron rechazar la propuesta de protagonizar al espectáculo Patito Feo en su versión teatro.

"Hoy ya están ensayando. Estamos hablando del regreso al teatro de Patito Feo. Lo vi (por el pasacalle) y empecé a hacer algunos llamados. Las protagonistas, Brenda Asnicar y Laura Esquivel, dijeron 'no'. Una dijo 'No quiero estar bajo la sombra de haber sido siempre...', y a la otra se le ofreció mucho dinero y dijo que no iba a hipotecar un año de su vida. Es un proyecto millonario", indicó Adrián Pallares.

Y luego dio las razones por las que Asnicar y Esquivel optaron por rechazar la propuesta pese a la importante propuesta económica para sumarse al espectáculo.

"Las históricas protagonistas dijeron que no. ¿Por qué decimos que esto va a traer líos? Porque una de las autoras vive en México, Marcela Citterio, siente que la han dejado de lado en esta historia. En la productora estaban unidos Marcelo Tinelli y Alejandro Stoessel. Hubo un juicio grande entre los dos y Tinelli termina ganando. Estas dos personas vuelven a estar enfrentadas", remarcó el conductor.