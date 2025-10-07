La intimidad de la gran fiesta de 15 de Valentina, la única hija de Hernán Caire: las fotos

El sábado 5 de octubre, Valentina, la hija de Hernán Caire y Valeria Urki, cumplió 15 años y lo celebró con todo en un salón de Avellaneda. El conductor compartió con PrimiciasYa todos los detalles de la megafiesta.
En primera instancia, se puede ver una pantalla gigante led en la cual se proyectó un video de la quinceañera que realizó una producción como una verdadera top model. De inmediato, la pantalla se dividió a la mitad y realizó una entrada triunfal mientras su padre, al micrófono, animaba el evento.
Al ingresar frente a los invitados, se la pudo ver luciendo un increíble vestido color azul con destellos luminosos dividido en dos piezas: por un lado, un corset con tiras finas y escote en forma de corazón, mientras que en la parte inferior se destacó una pollera larga de tul acampanada. El peinado estuvo cuidadosamente distribuido con ondas que aportaban movimiento y resaltaban su inocencia formando una media cola con mechonchitos de pelo a la altura del flequillo. Como broche de oro, se colocó una tiara de brillantes con la que selló su look.
Uno de los momentos más emotivos fue cuando la primogénita de Caire sopló las velitas. En la mesa principal se desplegó una refinada torta de dos pisos color blanca que fue cuidadosamente adornada con lazos en color dorado y detalles con pinceles en las paredes de la misma. Además, se colocaron bengalas color plateadas con brillos que le aportaban luminosidad al momento de cantarle el feliz cumpleaños.
Valentina recibió el agasajo de un violinista quien recreó en vivo la melodía del Titanic, My heart will go on. La joven escuchó maravillada las estrofas del músico ante la mirada atenta de los allí presentes.
Cómo era de esperarse, a la hora del baile, no pudo faltar la música tropical a cargo del grupo que realiza covers de cumbia, rock y reaggeton: LaBaconShow. Para ello, la joven acudió a un cambio de outfit dejando la pollera larga para ponerse una más corta -por arriba de las rodillas- del mismo color del atuendo original y calzando unas botas de caña alta color plateadas llenas de glitters. El canto a todo pulmón y el baile desenfrenado no pudo faltar entre padre e hija.
En otra de las postales compartidas por el ex Jugate Conmigo, se pudo apreciar la espectacular limusina color blanca que los trasladó. En el interior, cargado de luces de neón, se los puedo ver al clan Caire llenos de felicidad, con una sonrisa de oreja a oreja por haber llegado a concretar el día tan anhelado por ambos. Finalmente, la noche culminó con el tradicional carnaval carioca, donde una vez más, Valentina recurrió a un cambio de vestimenta para estar más cómoda y terminar el festejo a pura diversión.