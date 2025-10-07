La intimidad de la gran fiesta de 15 de Valentina, la única hija de Hernán Caire: las fotos

Valentina recibió el agasajo de un violinista quien recreó en vivo la melodía del Titanic, My heart will go on. La joven escuchó maravillada las estrofas del músico ante la mirada atenta de los allí presentes.

Las mejores fotos de la fiesta de 15 de Valentina, la hija de Hernán Caire

Cómo era de esperarse, a la hora del baile, no pudo faltar la música tropical a cargo del grupo que realiza covers de cumbia, rock y reaggeton: LaBaconShow. Para ello, la joven acudió a un cambio de outfit dejando la pollera larga para ponerse una más corta -por arriba de las rodillas- del mismo color del atuendo original y calzando unas botas de caña alta color plateadas llenas de glitters. El canto a todo pulmón y el baile desenfrenado no pudo faltar entre padre e hija.

En otra de las postales compartidas por el ex Jugate Conmigo, se pudo apreciar la espectacular limusina color blanca que los trasladó. En el interior, cargado de luces de neón, se los puedo ver al clan Caire llenos de felicidad, con una sonrisa de oreja a oreja por haber llegado a concretar el día tan anhelado por ambos. Finalmente, la noche culminó con el tradicional carnaval carioca, donde una vez más, Valentina recurrió a un cambio de vestimenta para estar más cómoda y terminar el festejo a pura diversión.

Hernán Caire