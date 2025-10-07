El alarmante diagnóstico que confirmó el Servicio Penitenciario sobre la salud de Morena Rial: "Tiene..."

En tanto, también habló del complejo momento emocional que atraviesa Morena. “Está quebrada, sí, es obvio. Está quebrada en el primer cumpleaños del hijo. La semana pasada estábamos hablando para ver cómo lo íbamos a organizar, porque iba a ser conjunto con el bautismo. Hay muchos sentimientos desencontrados”, admitió.

Asimismo, Martín Leiro, el otro abogado defensor de Morena Rial, consultado también por cómo se encuentra la hija de Jorge Rial desde que está presa, coincidió con su colega que su defendida está “muy afectada emocionalmente”, así como también confirmó que está “en tratamiento”, mientras avanza el proceso judicial.

Morena Rial hizo una videollamada con Amadeo por su cumpleaños - captura Mujares Argentinas

Por qué las presas del penal de Magdalena están furiosas con Morena Rial

Desde su ingreso al penal de Magdalena, Morena Rial no ha dejado de estar en el centro de la polémica. En los últimos días, trascendió que pretendía celebrar el cumpleaños de su hijo Amadeo dentro del establecimiento, algo que ella misma desmintió mediante una carta escrita a mano, y difundida por sus abogados a través de las redes sociales.

Lo cierto es que el pequeño cumplió su primer año este lunes, y Morena logró comunicarse con él por videollamada. Sin embargo, poco después comenzó a circular una nueva controversia: varias internas del penal habrían expresado su malestar al considerar que la hija de Jorge Rial recibe un trato especial dentro del lugar.

La periodista Marcela Tauro fue quien dio a conocer la información en Intrusos (América TV), asegurando que “las presas están furiosas con Morena porque sienten que tiene ciertos privilegios que el resto no tiene”.

“Hay mucho enojo. Porque sienten o sentirían que tiene ciertos privilegios. Dicen que no la pueden ver. Está en un ambiente bueno, chiquitito. Y tapado con, no te digo con diario, pero no se la puede ver. Tienen como telas de sábanas, una cosa muy tumbera también”, relató la panelista al describir cómo sería el espacio donde permanece alojada la influencer.

Uno de los principales reclamos de las internas, según el ciclo de espectáculos, sería que Morena se encuentra aislada del resto, en un sector separado del pabellón común.

A ese clima de tensión se sumó el hecho de que sus abogados presentaron una solicitud de prisión domiciliaria, basándose en que la joven es madre de un bebé de apenas un año. Esta posibilidad habría generado aún más resentimiento entre las presas, que interpretan el pedido como otro posible “beneficio”.

Cabe recordar que, tras su primera detención este verano, Morena había sido beneficiada con una excarcelación extraordinaria. Sin embargo, esta vez la defensa busca que la Justicia le otorgue la prisión domiciliaria, un trámite que —según reveló Rodrigo Lussich— “sería inminente”, mientras la causa avanza con la investigación hasta llegar al correspondiente juicio y sentencia por parte de la Justicia.