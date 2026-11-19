Qué dijo Nelson Castro sobre el papa León XIV en medio del escándalo

Durante una comunicación con Radio Rivadavia, uno de sus compañeros le preguntó cómo se elaboran los discursos del papa León XIV y si el Pontífice cuenta con colaboradores propios o mantiene el equipo que trabajaba durante el papado de Francisco.

Ante esa consulta, Castro explicó que existe una estructura permanente dentro del Vaticano y que el actual Papa participa activamente en la preparación de sus mensajes.

“No, no, por supuesto él tiene su equipo, hay un equipo permanente, él por supuesto le pone su imprenta, su impronta. Es un elemento realmente muy importante y determinante para eso”, señaló el periodista.

Luego profundizó sobre la intervención personal del Sumo Pontífice en la elaboración de los discursos.

“El equipo es estable, él fija los temas y fundamentalmente por supuesto tiene gente de su confianza y su secretario es realmente muy importante”, explicó.

Además, aseguró que León XIV conoce de antemano el contenido de sus intervenciones y de otros discursos que se pronuncian durante las actividades oficiales.

“Él después los lee los discursos obviamente, así que él sabía no solamente lo que él iba a decir, sino lo que los otros iban a decir”, agregó.

La revelación de Nelson Castro sobre los próximos viajes del Papa

En otro tramo de su intervención, el periodista se refirió a la agenda internacional del papa León XIV y adelantó qué ocurrirá con sus próximas giras.

“No gira por este año, ya no, ya ahora viene todo el tiempo Navidad, sí. El año que viene, el único viaje es a Corea”, afirmó Castro.

También explicó que el equipo de comunicación del Vaticano mantiene una estructura estable para conservar una línea institucional en los mensajes del Pontífice.

“Eso es un equipo estable ya del Vaticano, claro, para seguir lógicamente una misma línea del Vaticano”, sostuvo.

Sus declaraciones permitieron conocer detalles sobre el trabajo de los colaboradores del Papa, pero dejaron sin respuesta las preguntas relacionadas con la polémica que protagonizó en Perú.

El escándalo de Nelson Castro en Perú que todavía genera repercusiones

La controversia comenzó cuando Castro describió distintos aspectos de la ciudad de Chiclayo durante una transmisión televisiva para TN.

Sus comentarios sobre las condiciones de algunas calles, viviendas y sectores de la ciudad provocaron el rechazo de dirigentes, periodistas y habitantes peruanos, que consideraron ofensiva la manera en que presentó la realidad local.

Las críticas trascendieron las fronteras y el episodio también fue analizado en distintos programas de la televisión argentina.

En PrimiciasYa, el ciclo conducido por Marina Calabró y Luis Ventura en América TV, se mostraron imágenes de otro momento protagonizado por Castro durante el viaje papal.

En aquella oportunidad, la panelista Damasia Ochoa cuestionó su comportamiento durante una transmisión realizada en el avión que trasladaba al Sumo Pontífice, al considerar que se había apartado del protocolo.

Por su parte, Calabró reaccionó sorprendida ante las imágenes y expresó: “Es fuerte”.

Ahora, después de regresar al país y volver a hablar públicamente, Nelson Castro continúa sin referirse directamente a las críticas por sus dichos sobre Chiclayo en esta nueva intervención radial.

Mientras tanto, la controversia sigue abierta y crece la expectativa por conocer si el periodista dará una explicación específica sobre las declaraciones que provocaron el malestar en Perú.