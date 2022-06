Acusaron a la novia de L-Gante de robar y se defendió con los botines de punta

"Mentira. No amor yo no robo, el me compra todo lo quiero y encima hacer esto después de casi nos choca 2 veces? Qué le pasa a la gente? Anda a laburar si querés plata querida!!! Y aprende a manejar también”, indicó la joven dando detalles de esa situación.

Tamara y su pareja, junto a su pequeña hija Jamaica, volvieron de Europa hace pocos días tras haber ido por compromiso laboral del músico y a pasear.

tamara.jpg

El doloroso accidente que sufrió Tamara Báez durante sus vacaciones en Europa

L-Gante, su hija Jamaica y su pareja, Tamara Báez, disfrutaron de unas lindas vacaciones familiares en Europa.

Sin embargo, un día antes de regresar al país, Tamara sufrió un doloroso accidente y lo compartió en redes sociales. Es que la mamá de Jamaica se había hecho las uñas antes de irse de vacaciones y las pudo lucir casi todo el viaje, pero terminó con una de sus uñas partidas a la mitad y con mucho dolor.

Sin decir nada, Tamara compartió una foto de su dedo con el plástico partido al medio y la fisura que se le hizo. Muy dolorida, Báez mostró el sangrado que se desató por el quiebre de su uña y que trató de parar con un pañuelo que tenía a mano.