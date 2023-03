Adelanto: Misántropo, la nueva película de Damián Szifrón

Shailene Woodley (Big Little Lies, The Fault in Our Stars, The Divergent Series) protagoniza este implacable thriller junto a Ben Mendelsohn (Rogue One: una historia de Star Wars, Ready Player One, Robin Hood).

La direccion de fotografia es del tambien argentino Javier Julia (Relatos salvajes, Argentina 1985) y la banda original de sonido lleva la firma del legendario Carter Burwell, autor de la musica de todas las peliculas de los Hermanos Coen, entre ellas Barton Fink, Fargo, El gran Lebowski y la ganadora del Oscar a mejor pelicula Sin lugar para los debiles.

El estreno en los cines de Argentina esta previsto para el proximo 4 de mayo y el Trailer Oficial para la region estara disponible en HD y subtitulado a partir de hoy a las 15 horas.

SINOPSIS

Baltimore, la noche de ano nuevo. Un feroz ataque producido por un unico hombre deja un saldo de 29 muertos y ni una sola pista. Eleanor Falco (Shailene Woodley), una retraida pero talentosa mujer policia de bajo rango, es reclutada por el agente especial del FBI Geoffrey Lammark (Ben Mendelsohn) para integrar el equipo a cargo de la identificacion y captura del homicida.

MISÁNTROPO | TRAILER OFICIAL ARGENTINA

FICHA TECNICA

Titulo en Argentina: “Misantropo”

Titulo en Estados Unidos: “To Catch a Killer”

Elenco: Shailene Woodley, Ben Mendelsohn, Jovan Adepo

Dirigida por: Damian Szifron

Escrita por: Damian Szifron y Jonathan Wakeham

Producida por: Aaron Ryder, Stuart Manashil, Shailene Woodley, Damian Szifron

Productores ejecutivos: Glen Basner, Alison Cohen, Milan Popelka, Michael A. Jackman, Russell Geyser, Jane Oster Sinisi, Clay Pecorin, Russ Posternak

Direccion de fotografia: Javier Julia

Compositor: Carter Burwell

Casting: John Papsidera

Diseno de produccion: Jason Kisvarday

Diseno de vestuario: Aieisha Li

Director de sonido: Sylvain Bellemare