Adrián Pallares y Rodrigo Lussich pierden una importante panelista en su programa 

Karina Iavícoli.jpeg Karina Iavícoli deja Socios del espectáculo en el Trece para regresar a Intrusos (América TV), un clásico del mundo del espectáculo en la televisión.

"Es una decisión familiar. Tiene que ver cuando uno prioriza, por una cuestión de horarios, poder llevar a mi hija al colegio e irla a buscar. Sé que para todos los que tienen familia, saben lo importante que es", detalló Iavícoli.

Al mismo tiempo, la periodista también anunció desde esa misma pantalla su regreso a Intrusos (América TV), tras un breve descanso durante las fiestas, cuando el 9 de enero el icónico programa de espectáculos con más de dos décadas al aire inicie su temporada 2023 luego de las vacaciones de su conductora Florencia de la V.

Al mismo tempo, según pudo saber PrimiciasYa, otro programa del Trece también sufrirá la baja de un panelista. Se trata de Ariel Wolman, quien se va de Nosotros a la mañana a fin de mes también por decisión propia. De esta manera, en enero ambos ciclos matutinos del canal del solcito sufrirán renovaciones en sus equipos de panelistas.

Graciela Alfano renunció a Socios del espectáculo y cruzó a Adrián Pallares culpándolo

Fue a mediados de abril pasado cuando Graciela Alfano sorprendió a todos los integrantes de Socios del espectáculo (El Trece), el programa conducido por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, renunciando a su labor de panelista en medio del aire. Pero lo que más llamó la atención fue que cargó toda la responsabilidad de su decisión en uno de los conductores y se lo hizo saber mirándolo a los ojos.

Primero fue Lussich quien abrió el tema contando que había hecho un anuncio en el programa de cable de Carmen Barbieri, Mañanísima (Ciudad Magazine), y Alfano no dudó en largar todo lo que tenía para decir. "Es una decisión que se tomó ahora, que la tomé con Coquito Fernández ahora y me pareció que estaba bueno decirlo... Viste que en algún momento también se dijo que me iba a otro programa, pero como acá se dejó pasar..." comenzó Graciela.

Adrián Pallares Graciela Alfano.jpeg

Pero cuando Adrián Pallares quiso saber si efectivamente tenía esa otra propuesta, la rubia disparó "Todos los días tengo propuestas, pero no tiene que ver con eso chicos". Y aprovechó para apuntarle directamente al conductor "Cuando empezamos el programa Adri yo te lo dije muy claramente: 'che, a vos te gusto'. [Porque] no se trata de él o de mí, se trata de que el agua y el aceite no andan señora...".

Pero la cosa recién empezaba, porque Graciela Alfano continuó "Acá no hay mala onda, yo a los chicos los quiero, me parecen fantásticos. Pero te digo la verdad Adrián (Pallares)... yo tengo que hacer una confesión: Yo cada vez que abro la boca, vos sufrís Adrián. Yo digo bombacha, vos sufrís. Con Beto Casella te juro que te persignabas... Yo lo sentí". Y siguió "Yo soy Alfano, puedo sumar muchísimo a muchos programas, pero la característica de este programa y sobre todo la característica de los conductores, en este caso más Adrián que vos (Rodrigo), la verdad es que me parecía que en momentos no me miraban".