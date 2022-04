La panelista que anunció su retiro en vivo en el programa de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares

Graciela Alfano Graciela Alfano anunció en vivo que se abandona el programa Socios del espectáculo (El Trece) frente a sus conductores, Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.

"Hay momentos en los que hay que tomar decisiones. Uno tiene que entender que yo soy Graciela Alfano, y en este programa me parece, se los digo con onda, no me miraban... estaba pintada. Y me pareció bien blanquearlo", disparó Graciela Alfano frente a unos atónitos Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.

Al mismo tiempo, la famosa vedette le aseguró a uno de los conductores " Vas a laburar mejor sin mí", mirando a Adrián Pallares, dejando entrever algún encontronazo. "Cuando alguien no entra en la dinámica de un programa, me parece que lo mejor es exorcizar, y que a cada uno le vaya bien", cerró Graciela Alfano remarcando que el canal le pidió que se queda hasta fin de mes.

Embed

Beto Casella incineró a Graciela Alfano: "Yo la vi hacer el amor con..."

Siempre se dijo que entre Graciela Alfano y el Potro Rodrigo, fallecido el 24 de junio de 2000 en un accidente automovilístico, hubo alguna historia pasional. Y si bien la ex vedette nunca lo negó, tampoco declaró puntualmente lo sucedido entre ambos. Pero este viernes santo fue el periodista Beto Casella quien confirmó la concreción sexual de la rubia y el cuartetero, cuando los reunió para hacer la famosa tapa de la revista Gente, en la que por entonces trabajaba.

Así, desde un móvil con Socios del espectáculo (El Trece) donde el periodista habló de diferentes temas de actualidad, Graciela Alfano, quien oficia de panelista allí, lo apuró "¿Vas a contar tu pasado de voyeur? Él fue el autor intelectual de una famosa tapa que hice", irrumpió el ex Miss 7 días. Y ante la curiosidad del resto de los integrantes del ciclo, Beto Casella tiró un titulazo: "Yo la vi a Grace hacer el amor".

Beto casella Graciel Alfano captura.jpg Beto Casella contó con lujo de detalles cómo encontró a Graciela Alfano haciendo el amor con el Potro Rodrigo.

Y acto seguido comenzó a relatar, con el aval de la protagonista por supuesto, "Año 1998, 1999, por ahí. Grace era la gran hembra argentina, espectacular como ahora. Rodrigo en su mejor momento. Yo editaba notas en la revista Gente...". Al tiempo que agregó "Se nos ocurre: '¿qué tal si hacemos una tapa entre ellos con el Potro y la Potra?' Gente jugaba con los títulos, con la imagen, muchos cambios de ropa. Yo caí ahí con mi grabadorcito, joda, champagne, Rodrigo en calzoncillo, Grace en topless, bombacha".

Pero eso no fue todo, porque Casella continuó contando cómo encontró a Alfano y el Potro Rodrigo en determinado momento de la producción gráfica: "Medio que habíamos hecho tres horas de fotos, la entrevista. Y ahí se empezó a dar un juego de manos mutuo entre ellos. Rodrigo le decía 'Necesitás unos masajes'. Ella que no se quedaba atrás le decía ' un poquito más para acá'".

alfano y rodrigo tapa gente ok.jpg La famosa tapa de la revista Gente que reunió a Graciela Alfano y el Potro Rodrigo.

Y el cierre de la anécdota no fue otra que el momento en que decidió retirarse del lugar cuando el Potro Rodrigo y Graciela ya estaban entregados a la más ardiente pasión. "Cuando empiezo a ver que las manos ya estaban en lugares genitales, dije 'me voy'. Me acuerdo que yo tiré algo como 'esto pasó a mayores' y ni me respondieron. Ahí cuando me quise acordar, me tuve que ir porque ellos estaban a cinco metros haciendo una cosa muy linda, plástica y cuidada", recordó con picardía el periodista.