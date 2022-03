Adrián Suar develó si Marcelo Tinelli y Mirtha Legrand seguirán en El Trece

Ardrián Suar captura.jpg Adrián Suar desmintió que exista una cláusula en el contrato de Marcelo Tinelli que le exija un promedio superior a 10 puntos de rating en sus programas.

Sobre de qué irá el programa de Tinelli, el chueco no dio mayores detalles, porque de hecho no está definido todavía, pero tampoco evadió la respuesta. "El formato todavía no se sabe pero creo que va a volver con algo muy bueno. Ambos estamos contentos de que vuelva a la pantalla", aseguró el directo del Trece.

suar captura sobre Mirtha Legrand.jpg Adrián Suar declaró que el canal hará lo posible para que Mirtha Legrand y Juana Viale se queden en El Trece, pero deslizó que de lo contario 'no pasa nada'.

Al tiempo que sobre la continuidad de Mirtha Legrand en El Trece, cuando sobrevuela un posible desembarco de la diva de los almuerzos en la pantalla de América TV, el chueco fue políticamente correcto y declaró "Creo que Mirtha se va a quedar, son negociaciones económicas. Espero que se quede y nosotros vamos a hacer todo lo posible porque ella se quede, y Juana también". Pero cuando el cronista le repreguntó "¿las dos en la pantalla del Trece?", Suar se sinceró "Si se puede, sí. Y si no se puede, no pasa nada".

Embed

Cómo fue la reunión entre Tinelli y Suar y cuál es el futuro en la televisión del conductor

Fue a mediados de febrero cuando Adrián Suar y Marcelo Tinelli concretaron su reunión tras el complicado 2021 que selló el regreso del animador a la pantalla del Trece después de la primera ola de la pandemia del COVID-19.

La información fue confirmada por la periodista y conductora Laura Ubfal en su programa de NET Tv, Gossip. "Recordemos que el conductor tenía firmado un contrato por este año para continuar en eltrece y que hasta ahora no sabía cómo venía la relación con la empresa para seguir adelante, cuando el año pasado fue muy difícil, en plena pandemia, con un piso frio en un estudio enorme y con ratings que no respondieron a las expectativas", publicó la colega en su portal.

Marcelo Tinelli Adrián Suar Adrián Suar y Marcelo Tinelli se reunieron a mediados de febrero para definir la vuelta del cabezón a la pantalla del Trece este 2022. Sería a partir de mitad de año.

Aparentemente, Marcelo Tinelli le presentó a Adrián Suar nuevos formatos para su programa y al chueco le gustaron por lo que definieron que el regreso a la pantalla chica se genere en abril del 2022.

“El contrato está vigente”, habría sido la frase clave del encuentro en una situación que pone las cartas del lado del canal que ahora debe decidir cuándo y con qué programa volverá Marcelo Tinelli a su pantalla. Pero que regresa, es seguro, sea a fines de abril, en mayo o junio, confirmó Laura Ubfal.