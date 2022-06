Adrián Suar se metió en el conflicto entre Romina Gaetani y Facundo Arana

Los días pasaron, las aguas parecieron aquietarse y hasta se habló de la firma de un acuerdo tras un encuentro cara a cara entre Romina Gaetani y Facundo Arana en el Faena Hotel, que luego fue desmentido por el abogado de uno de ellos.

Adrián Suar captura Quiero mucho a Romina y Facundo.jpg Adrián Suar habló de la pelea de Facundo Arana y Romina Gaetani, que habría comenzado en una ficción de PolKa.

Así las cosas, una de las palabras que faltaba en este escandalete era la de Adrián Suar. Se trata de la persona que los reunió por aquel entonces, bajo el ala de PolKa, donde compartieron elenco y tal parece también encontronazos. Consultado, entonces, por uno de los cronistas LAM (América TV) sobre el tema, el chueco fue políticamente correcto en su respuesta: “Me enteré que se juntaron y pudieron saldar los problemas que tenían. Me alegro por los dos porque los conozco hace pila de años. Esa novela era una producción mía, pero está todo bien. No me gusta cuando los actores se pelean”.

El profundo mensaje de Facundo Arana tras el escándalo con Romina Gaetani

Tras el escándalo mediático, Facundo Arana sorprendió a sus seguidores en Instagram con un profundo posteo relacionado al conflicto con Romina Gaetani, que lo denunció por haber vivido "situaciones violentas" cuando eran compañeros en la tira Noche y día.

"Muchísimas gracias por las infinitas muestras de cariño recibidas", comenzó diciendo el actor. Al tiempo que explicó que, desde que habló Gaetani, eligió resguardarse en la intimidad de su familia y, por esa razón, no habló en los medios. "Estos días los dediqué a acompañar y ser acompañado por mi familia. Me dediqué a pensar mucho", siguió.

facundo-arana.jpg Con este posteo, Facundo Arana se refirió públicamente al conflicto que vivió con Romina Gaetani luego de sus declaraciones contra él en LAM (América TV).

"Yo tengo claro mi propósito en la vida, similar al de casi todos... es vivir en paz, aprender de todo y tratar de dar una mano siempre que puedo", añadió.

Por último, el actor culminó su posteo con una definición de su filosofía de vida. "Creo que las acciones lo definen a uno mucho mejor que las palabras. Y todos los días me voy revisando y voy intentando acomodar imparcialmente las cosas para construir mi mejor versión, pero no para mostrar, sino para habitarla. Gracias a cada una de las personas que me regalaron una palabra, una mirada, un abrazo", concluyó.