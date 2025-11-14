La foto de la inesperada presencia de Mauro Icardi en la nota de la China Suárez con Mario Pergolini

Embed

Por qué la China Suárez canceló la nota con Luzu TV

Antes de cerrar la entrevista con Mario Pergolini en Otro día perdido (eltrece), la China Suárez tenía acordado aparecer en Luzu TV, pero finalmente el plan no llegó a buen puerto.

Por decisión de Nico Occhiato, dueño del canal, Diego Leuco había sido elegido para llevar adelante la nota en Antes que Nadie. Sin embargo, la actriz exigió que la máxima figura del canal estuviera presente durante la entrevista, y ese pedido no fue bien recibido.

Yanina Latorre contó en SQP (América) que recibió un mensaje del reconocido periodista involucrado en la negociación y procedió a leerlo al aire: “Me parece que pueden pedir lo que ellos crean que es mejor, pero ante la insistencia o el ‘es así o nada’, preferimos no hacer nada. No desde un mal lugar, sino porque ya se enrarece el clima y pierde un poco de gracia todo".

Luego agregó que la propia Suárez se comunicó tras la repercusión del tema para dar su versión de los hechos: “Igual, nobleza obliga —y quiero decirlo—: recién me llamó la China y también el manager, y me dijeron que no fue tan así como nosotros entendimos. Le dije que, de mi parte, está todo bien y que en otra oportunidad hacemos una nota".