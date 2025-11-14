A24.com

La foto de la inesperada presencia de Mauro Icardi en la nota de la China Suárez con Mario Pergolini

Mauro Icardi no quiso perderse la oportunidad de acompañar a la China Suárez en la entrevista con Mario Pergolini y se sentó en el living durante la grabación. Según trascendió, hablaron de todo.

14 nov 2025, 19:29
La China Suárez grabó la entrevista con Mario Pergolini y, fiel a la dinámica que están teniendo desde que blanquearon su romance —donde prácticamente no se separan ni un segundo—, estuvo acompañada por Mauro Icardi.

Siendo las 19 del viernes 14 de noviembre, la palabra que domina la previa del mano a mano es expectativa. Después de la frustrada nota con Luzu TV, la actriz finalmente confirmó que se sentaría en el living de Otro día perdido (eltrece), programa que se emitirá a partir de las 22:30. Ya incluso circula un adelanto de una foto de los tortolitos junto al conductor estrella, que logró lo que todos querían.

Tensión máxima por la salida de las hijas de Wanda Nara con Mauro Icardi y La China: "No era un día para...."

Tensión máxima por la salida de las hijas de Wanda Nara con Mauro Icardi y La China: No era un día para....

Por la tarde, Pepe Ochoa compartió en su cuenta de Instagram, con créditos a SQP (América TV), la primera foto de los enamorados. En la postal, se puede ver a ambos muy tranquilos en los sillones del set, mientras detrás luce una gigantografía de la actriz. A puro sarcasmo, el panelista escribió: “Claro que sí. Choluleadísimos”.

La China Suárez e Icardi con Pergolini

Por su parte, Cora Debarbieri contó en A la Tarde (América TV) la pregunta que el conductor les habría hecho: “Chicos, ¿se van a casar?”. Según relató, la China respondió algo así como: “Todavía no hablamos de eso”, y Mauro agregó en tono irónico y entre risas: “Bueno, primero me tengo que divorciar. Si sale todo bien, en marzo puede que salga en divorcio”.

Por qué la China Suárez canceló la nota con Luzu TV

Antes de cerrar la entrevista con Mario Pergolini en Otro día perdido (eltrece), la China Suárez tenía acordado aparecer en Luzu TV, pero finalmente el plan no llegó a buen puerto.

Por decisión de Nico Occhiato, dueño del canal, Diego Leuco había sido elegido para llevar adelante la nota en Antes que Nadie. Sin embargo, la actriz exigió que la máxima figura del canal estuviera presente durante la entrevista, y ese pedido no fue bien recibido.

Yanina Latorre contó en SQP (América) que recibió un mensaje del reconocido periodista involucrado en la negociación y procedió a leerlo al aire: “Me parece que pueden pedir lo que ellos crean que es mejor, pero ante la insistencia o el ‘es así o nada’, preferimos no hacer nada. No desde un mal lugar, sino porque ya se enrarece el clima y pierde un poco de gracia todo".

Luego agregó que la propia Suárez se comunicó tras la repercusión del tema para dar su versión de los hechos: “Igual, nobleza obliga —y quiero decirlo—: recién me llamó la China y también el manager, y me dijeron que no fue tan así como nosotros entendimos. Le dije que, de mi parte, está todo bien y que en otra oportunidad hacemos una nota".

