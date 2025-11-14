Yanina Latorre ventiló lo peor que sucedió con la visita de Mauro Icardi y la China Suárez a sus hijas en el país

Y agregó directa: "Yo entiendo que quiera estar con las nenas pero soy pro colegio. No las manda al colegio porque quiere tiempo de calidad con ellas. Y están en un shopping exponiéndose, porque si Icardi, La China, las dos nenas y el peluquero de la China entran a un shopping la gente lo primero que va a hacer es seguirlos y foto, foto, foto...".

Fue allí que Latorre argumentó. "Si querés contenido de calidad, quedate en tu casa, hacele un tecito, ponele una película. Aparte a estas chicas no les falta nada. Cuál es la necesidad. Aparte la China que está molesta porque Vicuña habla de las hijos y está en un shopping con las hijas de Icardi y tienen 40 noteros arriba. Las nenas no pueden ni caminar", disparó letal contra la ex Casi Ángeles.

"¿Eso es pasar tiempo de calidad con Icardi? Aparte ellos van caminando sin hablarle a nadie, ni entre ellos se hablan. ¿Y cuál es el tiempo de calidad? Ellos saben que a donde vayan en este momento va a haber toda esta locura. ¿Esto es pasar tiempo de calidad con las nenas? Es una pregunta que me hago", concluyó tajante.

Cuál es el video de Mauro Icardi con sus hijas y la China Suárez que habría provocado la furia de Wanda Nara

Los días que Mauro Icardi está pasando en la Argentina junto a sus hijas se viven con una mezcla intensa de emoción y movimiento constante. El jugador del Galatasaray planificó varios programas para aprovechar al máximo el reencuentro, aunque no tuvo inconvenientes en adaptarse a las ocurrencias y modificaciones que las niñas fueron sumando sobre la marcha. En ese marco familiar recargado de expectativa, cada salida quedó bajo la lupa mediática, especialmente por la presencia de la China Suárez, cuya participación volvió imposible pasar desapercibido.

La tarde del jueves se convirtió rápidamente en tema de conversación. La visita a un conocido shopping porteño generó un torbellino de cámaras y cronistas, y fue la actriz quien tomó el control de la situación. Sin dudarlo, se posicionó delante de Icardi, tomó a las dos nenas de las manos y avanzó con paso firme, ignorando preguntas y flashes hasta que todos estuvieron a salvo dentro del vehículo. Para Yanina Latorre, la escena fue mucho más que un movimiento espontáneo: según su lectura, la jugada buscó remarcar que las chicas se sienten a gusto con ella. Aunque no existe verificación de esa intención, el momento reavivó el análisis sobre el vínculo entre la actriz y las hijas del delantero.

Todo esto ocurre después de que Wanda Nara solicitara una medida cautelar para evitar que la actriz compartiera actividades con las niñas, recurso que la Justicia finalmente rechazó. Tras ese revés legal, varios programas de espectáculos especularon con que la presencia de la China en cada plan familiar funciona como una suerte de respuesta simbólica. En los ciclos de chimentos se planteó que ahora la actriz estaría mostrando su “revancha” al caminar de la mano con ellas a la vista de todos.

Luego del episodio en el shopping, el grupo se trasladó a un restaurante muy concurrido. Allí, según se observó, cenaron con calma, charlaron entre ellos y se mostraron relajados, como si fuera una postal cotidiana. Esa imagen fortaleció la idea de que buscan presentarse como una familia ensamblada que no pretende ocultarse ni evitar miradas ajenas.

El final del viaje ya está marcado: durante el fin de semana, Mauro y la China deberán volver a Turquía, ya que el club no autorizó prolongar su estadía en Buenos Aires. Aun así, quienes conocen al futbolista aseguran que se va más que conforme por haber compartido unos días valiosos con sus hijas, un tiempo que, aunque breve, considera imprescindible.