Wanda Nara denunció violencia sexual y física de Mauro Icardi: "Hay..."

Según explicó Ubfal, existen seis causas judiciales. "Lo de violencia sexual hasta ahora no lo sabíamos", remarcó.

Más adelante, la comunicadora siguió leyendo los mensajes de Wanda: "La violencia fue acá, en Argentina, y hay muchos chats con la prueba de abuso. Esta semana me llaman para presentar de nuevo mi teléfono. Hay infinidades de detalles de violencia y hacia la China también. La Justicia penal tendrá todo mi celular escaneado".

Explosivas declaraciones de la abogada de Icardi contra Wanda Nara

Luego de las recientes declaraciones de Wanda Nara, en las que comparó su situación personal con la de Julieta Prandi, la abogada de Mauro Icardi, Lara Piro, salió al cruce con declaraciones contundentes. La letrada habló este jueves en Sálvese quien pueda (América TV), el ciclo conducido por Yanina Latorre.

"Yo estoy preocupada y angustiada por esto. Como mujer, me parece que esto es muy grave, somos las primeras que tenemos que cuidar esta lucha de las que realmente son violentadas. No podemos permitir que se banalice", expresó con firmeza, dejando en claro su postura frente a los dichos de la mediática. "Wanda no resiste un archivo", agregó, sugiriendo que hay inconsistencias en su relato.

En ese contexto, la panelista Majo Martino le consultó: "¿Y por qué podemos afirmar que está banalizando lo que es la violencia?". La respuesta de Piro fue tajante: "¿A ustedes les parece que Wanda Nara es víctima? Wanda Nara es la mujer más viva que he conocido".

La abogada también se refirió al aspecto legal del conflicto: "Vamos a lo jurídico. Mauro no está denunciado ni por violación ni por violencia".

Finalmente, Piro fue aún más categórica al desmentir a Wanda y defender a su cliente: "Hablo con Mauro todos los días. Mauro nunca habló en privado con Wanda. Wanda es una mitómana profesional. No está en eje la señora. Wanda interfiere y obstaculiza el vínculo paterno filial todos los días desde hace años porque esa es su venganza, ella es la violenta".