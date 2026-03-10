Mariano Iúdica explicó el motivo por el cual escupió a Matías Bottero en una entrevista

La jugada, sin embargo, terminó beneficiando al creador de contenido. Bottero comparó lo ocurrido con el recordado momento en el que Brad Pitt escupió a Zach Galifianakis en aquel formato original. El fragmento se viralizó en cuestión de horas y la entrevista superó el medio millón de reproducciones en apenas un día.

Mariano Iúdica escupe a Matías Bottero

Qué dijo Mariano Iúdica sobre su reacción con Matías Bottero al escupirlo en plena entrevista

Tras la enorme repercusión, este lunes Mariano Iúdica decidió dar su versión en BTV, el programa de Beto Casella por América TV. Allí aseguró que lo sucedido no fue parte de una actuación preparada. “Vos vas sabiendo que es un programa de humor negro que lo hace maravillosamente bien, porque por algo es el número uno de YouTube haciendo ese formato”, explicó.

Luego reflexionó sobre su relación con ese tipo de humor: “A mí el humor negro, a los que hemos tenido grandes tragedias, el humor negro siempre nos salvó un poco la vida. Nos hemos divertido con cosas que nos han pasado, con amigos o con familia”.

El conductor también contó que aceptó la invitación al ciclo porque su propio hijo -Salvador- lo había desafiado a participar. “Entonces iba a un juego que mientras dijera cosas de verdad, que pasaban… iba a hacer un espadeo de humor negro, ir a un lugar hostil, divertido”, relató.

Finalmente, Iúdica recordó qué sintió en el momento más tenso de la entrevista. “Yo me nublo, y me digo ‘Bueno, ahora vas a hablar de los dientes para que venga así le meto un sopapo’. Es parte del show, pero no sé qué ángel mío de la guarda (…) me mandó la imagen de lo de Brad Pitt”, concluyó ya tranquilo y sabiendo que eso también es parte de juego mediático.