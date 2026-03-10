Mariano Iúdica explicó el motivo por el cual escupió a Matías Bottero en una entrevista
De visita en BTV, el conductor rompió el silencio y contó qué lo hizo perder la calma en Entre dos suculentas. Aquí, la explicación y los argumentos de Mariano Iúdica.
Un fuerte revuelo estalló en redes sociales durante el fin de semana luego de que Mariano Iúdica protagonizara un momento de alta tensión con el youtuber Matías Bottero en el programa Entre dos suculentas. El conductor, fiel a su estilo directo y sin filtros, reaccionó de manera inesperada cuando el entrevistador mencionó a su hijo adoptivo y terminó escupiéndole en la cara en pleno reportaje.
El episodio ocurrió en el marco del formato habitual del ciclo digital, inspirado en Between Two Ferns, el recordado segmento creado por Zach Galifianakis, caracterizado por preguntas incómodas y un tono de humor ácido que busca descolocar a los invitados. Todo transcurría dentro de ese juego hasta que Bottero lanzó una frase que desató el escándalo: “Tenés un hijo de corazón… ¿No era mejor dejarlo en la calle?”.
La pregunta impactó de lleno en Iúdica, quien inmediatamente mostró su incomodidad y le consultó al youtuber si se refería a si su hijo era feliz en su casa. La falta de respuesta terminó de tensar el clima. Visiblemente molesto, el conductor le advirtió: “Si vas a jugar con cosas de padres e hijos así tan fuertes, yo no te voy a avalar ni me voy a reír”, y luego agregó con dureza: “Lo cagaría a trompadas”.
Lejos de retroceder, Bottero redobló la apuesta y lo desafió a hacerlo frente a cámara. Fue entonces cuando Iúdica, intentando cambiar el rumbo de la situación, le preguntó si quería ver su nueva dentadura. El youtuber aceptó creyendo que se trataba de un chiste, pero el conductor aprovechó ese momento para escupirle la cara. La reacción generó sorpresa inmediata y todo tipo de comentarios entre varios usuarios que rápidamente hicieron referencia al episodio en las redes sociales.
La jugada, sin embargo, terminó beneficiando al creador de contenido. Bottero comparó lo ocurrido con el recordado momento en el que Brad Pitt escupió a Zach Galifianakis en aquel formato original. El fragmento se viralizó en cuestión de horas y la entrevista superó el medio millón de reproducciones en apenas un día.
Qué dijo Mariano Iúdica sobre su reacción con Matías Bottero al escupirlo en plena entrevista
Tras la enorme repercusión, este lunes MarianoIúdica decidió dar su versión en BTV, el programa de Beto Casella por América TV. Allí aseguró que lo sucedido no fue parte de una actuación preparada. “Vos vas sabiendo que es un programa de humor negro que lo hace maravillosamente bien, porque por algo es el número uno de YouTube haciendo ese formato”, explicó.
Luego reflexionó sobre su relación con ese tipo de humor: “A mí el humor negro, a los que hemos tenido grandes tragedias, el humor negro siempre nos salvó un poco la vida. Nos hemos divertido con cosas que nos han pasado, con amigos o con familia”.
El conductor también contó que aceptó la invitación al ciclo porque su propio hijo -Salvador- lo había desafiado a participar. “Entonces iba a un juego que mientras dijera cosas de verdad, que pasaban… iba a hacer un espadeo de humor negro, ir a un lugar hostil, divertido”, relató.
Finalmente, Iúdica recordó qué sintió en el momento más tenso de la entrevista.“Yo me nublo, y me digo ‘Bueno, ahora vas a hablar de los dientes para que venga así le meto un sopapo’. Es parte del show, pero no sé qué ángel mío de la guarda (…) me mandó la imagen de lo de Brad Pitt”, concluyó ya tranquilo y sabiendo que eso también es parte de juego mediático.