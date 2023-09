Afirman que Camila Lattanzio está embarazada tras los rumores que la vinculan a Maxi Guidici

En los comentarios, algunos de sus fans notaron un cambio rotundo, que despertó una particular inquietud. "¿Estás embarazada?", le preguntaron a Lattanzio, que no dudó en responder y aclarar que está lejos de esa posibilidad. “Ay no chicos, estoy hinchada por la cirugía. Lpm, la que me faltaba”, exclamó.

image.png

En los últimos días, la ex Gran Hermano fue noticia luego de haber sido señalada como la tercera en discordia entre Maxi Guidici y Juliana Díaz. "Me parece una bajeza total que involucren a cualquier persona sin importar las consecuencias", fue el descargo de ella cuando se enteró que la responsabilizaban por la separación de sus ex compañeros de convivencia.

Camila Lattanzio reveló el gran sueño que cumplió tras ser vinculada a Maxi Guidici

El viernes, a unas horas de conocerse del grave episodio de consumo de pastillas de Maxi Guidici, Marcela Tauro dio en Intrusos, América Tv, una versión bomba sobre la separación del cordobés con Juliana Díaz.

La periodista sostuvo que Tini habría encontrado charlas de su entonces novio con Camila Lattanzio, otra ex Gran Hermano 2022. Esto motivó un contundente descargo de Camila desde sus historias de Instagram desmintiendo cualquier tipo de chat con su ex compañero de reality.

Lo cierto es que tras ese escándalo, Lattanzio reapareció desde las redes sociales con un video a puro baile luego de unos días de ausencia en la virtualidad.

Embed

“¿Les gusta mi cambio de look? Volví”, expresó Camila junto a emojis de fuego en las imágenes donde se la ve muy contenta y bailando con un look total black de cuero.

Sus seguidores detectaron al instante un cambio estético en ella y la rubia no anduvo con vueltas y confirmó qué se hizo: pasó por el quirófano y se operó las lolas, un sueño que tenía hace tiempo.

"Todo el mundo se dio cuenta así que lo digo. Por fin me operé las tetas. Otro sueño cumplido. Gracias doctor Gustavo Tuny por el gran trabajo que hiciste", explicó la ex GH desde su cuenta de Twitter, dando la noticia del retoque estético que tanto quería y agradeciendo al profesional que la atendió.