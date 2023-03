Afirman que Marley y Flor Peña están distanciados por culpa de otra famosa: "Le arrebató el lugar"

Embed

El periodista señaló que la capocómica estuvo en la casa del conductor junto a su futuro marido, Sebastián Nebot, y amigos de ambos, en lo que fue un anticipó de lo que será su casamiento.

“Todo divino, pero sentimos que Lizy y Marley están culo y calzón, y Florencia Peña está más en la de ella, porque está viajando, está en Salta ahora que terminó la temporada exitosa de ‘Casados con hijos’, pero el festejo en la piscina de Marley con Lizy y todos los amigos, ¿y quién brillaba por su ausencia? Florencia Peña”, comentó Lussich.

El conductor de Socios del espectáculo dio a entender que la actriz estaría un tanto celosa de la capocómica, que entabló un vínculo de mucha cercanía con el reconocido presentador de Telefe.

Lizy Tagliani anunció la fecha de casamiento con Sebastián Nebot: mirá cómo es la invitación

Fue en abril de 2022 cuando Lizy Tagliani se mostró por primera vez en público con Sebastián Nebot. El próximo 23 de marzo, la flamante pareja dará el sí ante sus amigos y familiares.

En enero, en una nota con LAM (América TV), la comediante comenzó a enviar las invitaciones para la boda. Según confirmó Ángel de Brito, Lizy tendrá como padrinos a Mirtha Legrand y Marley.

"Wanda ya me confirmó", dijo entre risas la capocómica y reveló que la manera en que pidió la confirmación del acompañante de cada invitado sea a través de un formulario: "Wanda me hizo un chiste, me dijo que va a ver, que le de tiempo para la acompañante", aseguró.

La invitación para el casamiento que se llevará a cabo en un salón del partido de Berazategui, donde vive la pareja, dice: "Nos queremos y nos casamos! Lizy y Seba", con una imagen caricaturesca de ellos, sobre un fondo blanco acompañado de flores dibujadas a mano, en tono pasteles lilas y verdes.