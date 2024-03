Agostina Spinelli reveló por qué no denunció a Furia tras su polémica salida de Gran Hermano

“Lo que me pasó a mí particularmente es que al haber salido de la casa recibí contención psicológica porque lo que yo tuve dentro de la casa fue un ataque de pánico”, dijo.

Agostina explicó que, tras la atención profesional recibida, la diferencia entre la casa de Gran Hermano y el exterior fueron “dos mundos totalmente diferentes”. “Al salir de la casa yo ya era otra persona. Sentí paz, o sea, volví a ser yo. A mí me superó el juego, chicos”, indicó.

Cuando le recordaron que su madre había consultado con un abogado para denunciar a la producción de Gran Hermano, y que a raíz de eso surgieron rumores sobre un supuesto arreglo con la producción del ciclo sobre para asegurarse su silencio.

Agostina Spinelli .jpg

El cambio de opinión de Agostina sobre la denuncia a Furia

“No, no, para nada. No existe nada de todo eso”, comentó Agostina. “La denuncia decidí yo no hacerla, mi familia obviamente no se va a meter si soy yo la que tengo que hacer la denuncia. No hubo denuncia, no va a haber denuncia, porque entendí que es un juego”, señaló.

Cuando le preguntaron si consideraba que las amenazas de Furia como un juego, Agostina reaccionó. “Que las hubo, las hubo. Están grabadas. Yo también en su momento dije ‘Te voy a arrancar la cabeza’ y la cabeza no se la puedo arrancar. La realidad es esa. No hubo arreglo con nadie”, aseguró.

“La verdad que no puedo decir nada de la producción. Me senté a hablar, expliqué lo que a mí me pasaba, lo que me pasó. Se súper preocuparon por mí y la contención que yo tuve fue increíble. La verdad no tengo nada que decir”, cerró Agostina Spinelli.