Agustín Belforte, de Gran Hermano a su nueva vida en el exterior: "Se pueden abrir caminos"

Embed

En diálogo con PrimiciasYa, Agustín Belforte recordó su paso por el popular reality y admitió: "La experiencia que he tenido fue increíble, estoy feliz y siempre he sido un agradecido a Telefe y a Gran Hermano por las puertas que se me han abierto. Sin dudas fue mi puerta de ingreso para los medios de comunicación".

"Como consejo a los chicos les diría que disfruten, que la pasen bonito, tener los pies sobre la tierra, aprovechar cada oportunidad que se les va a abrir. Tener la cabeza con el objetivo claro para no confundirse. Es una experiencia que solamente los que estuvimos dentro de la casa de Gran Hermano podemos entender", señaló el actor y conductor.

agustin belforte 3.jpg

Y destacó: "Es un formato que siempre se renueva y tiene mucha aceptación del público. En la Argentina se ama ese formato y ya se descansó lo suficiente, hace bastante tiempo que no se hace. Va a ser un éxito sin duda y me encanta que así sea y que surjan caras nuevas y gente talentosa que pueda insertarse en el medio".

"No es un programa que se busquen talentos pero sí si uno tiene paciencia se pueden abrir caminos y lo logran. En mi caso me tocó hacerlo en otros países, no se dio en Argentina, espero que en algún momento se de. Pero me encanta hacerlo en otros países porque es parte del crecimiento personal y profesional de cada uno, ojalá algún día se me de la posibilidad en algún programa de Argentina y poder volcar todos los conocimientos que aprendí. Me encanta que vuelva Gran Hermano y vuelva mil veces más, soy un agradecido a este formato", expresó Belforte.

Embed

Y sobre su gran presente personal y laboral explicó: "Hoy por hoy me dedico a eso, soy actor y conductor de televisión. Hace ya diez años que vivo fuera de Argentina: viví tres años en Colombia, tres en Ecuador y llevo cinco en Bolivia. Terminé de hacer Masterchef en Bolivia y ya conduje 11 programas, varios de ellos formatos internacionales, y mi primer programa en Colombia fue Gran Hermano, hacía el noticiero diario de Gran Hermano. Hice seis novelas además".

"Casualmente hace unos días vine a Argentina porque estoy de vacaciones y estoy viviendo lo bonito del país, extrañaba mucho, hacía un año que no venía. Vine para casarme el año pasado con Gley, que también es conductora de televisión en Bolivia", cerró el ex Gran Hermano.

agustin belforte 2.jpg

El gesto de Santiago del Moro que conmovió a Jorge Rial antes del debut de Gran Hermano 2022

A mediados de octubre, Telefe pondrá al aire el regreso del reality Gran Hermano versión 2022 que contará con un premio millonario para el ganador.

Lo cierto es que Jorge Rial, quien animó varios años el popular programa, reconoció públicamente el gesto que tuvo Santiago del Moro, flamante animador del ciclo, y que lo sorprendió.

El periodista admitió que Santiago del Moro lo llamó con mucha humildad para preguntarle ciertas cosas del reality desde su experiencia y pedirle algún consejo para llegar preparado para este nuevo desafió.

"Quiero destacar públicamente el gran gesto de Santiago, que me llamó el otro día y, la verdad, muy humilde, me dijo 'Necesito que me cuentes cómo se conduce Gran Hermano'", señaló Jorge Rial en una charla con una seguidora de Instagram.

Y agregó: "Lo agradezco mucho, fue para que le dé algunos tips. Yo se los di, pero no le hacían falta. Él lo va a hacer muy bien, con su estilo. Es un gran programa y va a ser un éxito".

"Es otra generación, otra época, otro estilo y Santiago ocupa ese lugar perfecto", remarcó el conductor. Y añadió: "Gran Hermano necesita otro estilo que no es el mío, en su momento sí lo necesitó y anduvo bien".