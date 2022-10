El gesto de Santiago del Moro que conmovió a Jorge Rial antes del debut de Gran Hermano 2022

El periodista admitió que Santiago lo llamó con mucha humildad para preguntarle ciertas cosas del reality desde su experiencia y pedirle algún consejo para llegar preparado para este nuevo desafió.

"Quiero destacar públicamente el gran gesto de Santiago, que me llamó el otro día y, la verdad, muy humilde, me dijo 'Necesito que me cuentes cómo se conduce Gran Hermano'", señaló Jorge Rial en una charla con una seguidora de Instagram.

Y agregó: "Lo agradezco mucho, fue para que le dé algunos tips. Yo se los di, pero no le hacían falta. Él lo va a hacer muy bien, con su estilo. Es un gran programa y va a ser un éxito".

"Es otra generación, otra época, otro estilo y Santiago ocupa ese lugar perfecto", remarcó el conductor. Y añadió: "Gran Hermano necesita otro estilo que no es el mío, en su momento sí lo necesitó y anduvo bien".

La ex Gran Hermano que está embarazada y espera su primer hijo

A poco del estreno de una nueva temporada de Gran Hermano 2022, se confirmó que llegará un nuevo integrante a la familia del reality, dado que una ex participante del ciclo se encuentra en la dulce espera.

Fue en Socios del Espectáculo que develaron la información, de la mano de Luli Fernández, quien afirmó que una ex "hermanita" se encuentra cursando sus primeras semanas de embarazo.

Se trata de Maypi Delgado, quien se convirtió en noticia con la confirmación de su embarazo. La modelo que fue parte del ciclo en 2015, en la pantalla de América TV, espera su primer hijo con Matías, empresario gastronómico que conoció en plena pandemia.

"Confirmamos un embarazo, y les mandamos un beso enorme a los papás. Ella es nuestra morocha argentina Maypi Delgado. Está embarazada de nueve semanas", contó Luli Fernández en la emisión de El Trece, anunciando la feliz noticia.