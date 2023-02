Agustín contó cómo fue su primera cita después de Gran Hermano 2022 y qué recaudos tomó

“Ahora tengo cerca de medio millón. Ahí me llega de todo. Es un boom, me estallan los privados de Instagram, Twitter, el mail. En el WhatsApp me llegan propuestas laborales y otras no tan laborales”, comentó el joven.

Embed

Y sobre su primera cita luego del reality, explicó: “Ya tuve una cita, estuve 4 meses sin ver a nadie. No soy tan enamoradizo, soy más del touch and go, pero cuando me enamoro, me enamoro muy fuerte. Fue encubierta, ir a la casa de alguien. Tengo que conocer a la persona a fondo”.

Además, destacó los recaudos que toma ahora para conocer a alguien: “Ahora tengo que tener mucho cuidado, fui acompañado con gente de mi entorno, porque no podía ir a cualquier lugar. Me acompañó un amigo".

"Me tomé todo el tiempo de verificar que esa persona me quería conocer y nada más. Tengo un nivel de exposición muy grande, la gente se te viene encima y puede pasar cualquier cosa”, cerró Agustín.

agustin gh 2.jpg

Cómo reaccionó Agustín al ver a Marcos llorando en Gran Hermano 2022

Agustín Guardis fue otra vez eliminado de la casa de Gran Hermano 2022 el domingo luego de aquel reingreso tras recibir el 50,81 % de los votos, frente al 49,19 % que obtuvo Daniela Celis, en una definición bien ajustada.

Lo cierto es que al momento de la salida de Frodo, a Marcos Ginocchio se lo vio muy conmovido y tuvo que ser consolado por sus compañeros.

Luego, el salteño ingresó al confesionario y se quebró por completo: "Acá en cualquier momento nos podemos ir todos y nunca se sabe quién está bien posicionado", dijo entre lágrimas.

En el Debate del reality, Agustín estuvo tras su salida de la casa y fue consultado por la angustia de su amigo: “¿Qué te pasa cuando ves a Marcos llorando por vos?”, le preguntó Santiago del Moro.

A lo que Frodo comentó: “Me emociona mucho porque habla de la amistad que tenemos, del vínculo que generamos. Yo siempre dije que fue inesperado para mí. Eso es lo más lindo, las cosas que te regalo Gran Hermano”.

Y cerró: “Quiero que se reponga. Le dije que lo amaba, que no se preocupe y que siga adelante porque tiene un camino muy corto y tiene muchas chances de llegar a la final y de dar el batacazo”.