La ex de Agustín de Gran Hermano 2022 estalló de furia tras las declaraciones que hizo en el reality

Tratando de congeniar con los demás, Frodo abrió su corazón y ventiló que su antigua pareja le había sido infiel, y que desde ese momento perdió la confianza en ella: "Cuando se pierde la confianza no hay vuelta atrás, a mí me pasó y no pude confiar nunca más en esa persona", señaló.

Tras las palabras de Agustín, su ex, Dai Filgueira, arrojó en las redes: "¿En serio, Agustín? ¿Así que estuviste MESES con alguien que no tenías confianza y no fuiste capaz de decirlo? ¿Y cuando te enteraste de que te ayudé con todo esto e intenté que no te incineren con todo lo que paso en GH, no fuiste capaz de contarme? Me decepcionaste".

Los fans del último eliminado de GH no se quedaron callados y le contestaron en los comentarios: "ni sabés si estaba hablando de vos"; "creo que deberías soltarlo un poco a Agus, ni te nombró y saltaste muy atacada"; "no expongas temas que a lo mejor después te arrepientas".

"Gente, muchos se olvidan de que hace unas semanas lo dejé de apoyar y que no tengo nada que ver ni en las votaciones ni en dar la cara por él. Yo hablo de GH como todos ustedes. Y cuando tira frases que van dirigidas a mi persona, y hace bastante que me las estoy tragando, uno termina explotando", reveló la ex de Guardis.

Ex de Agustín

Todos los participantes de Gran Hermano 2022

EN JUEGO

Juan Ignacio “Nacho” Castañares Puente

Walter Santiago, “Alfa”

Marcos Ginocchio

Julieta Poggio

Romina Uhrig

Daniela Celis

Lucila La Tora Villar

Camila Lattanzio

Ariel Ansaldo

ELIMINADOS

Tomás Holder

Martina Stewart Usher

Mora Jabornisky

Juan Reverdito

Juliana Díaz

María Laura Álvarez

Constanza Romero

Alexis Quiroga

Thiago Agustín Medina

Maxi Giudici

Agustín Guardis