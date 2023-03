Agustín de Gran Hermano 2022 reveló que atraviesa un delicado drama familiar

"El fallecimiento de mi abuelo materno me pegó muchísimo. Era casi como mi papá, lo sufrí muchísimo. El fallecimiento de mi abuelo paterno también, fue dos semanas antes de que ingrese a la casa, iba a ser una sorpresa para él. Fue una persona que me inculcó muchos valores. Fueron dos momentos muy difíciles. Me impacto mucho”, le confesó al periodista en XLFM Radio.

image.png

"Después hubo un momento bastante personal, que la pasé bastante mal, no me veía muy bien, no estaba ocupándome de mi mismo, estaba en un momento bastante oscuro de mi vida. No veía nada bueno, fracaso tras fracaso, no daba en el clavo en lo laboral, en mis estudios, me deprimí muchísimo”, añadió.

"La pasé muy mal. Me encerré en mi casa. Me abandoné a mi mismo. No quiero calificarlo como depresión porque no me traté. No me ocupaba de mi estética ni de mi salud. Casi un año, muy feo. No le veía sentido a la vida”, dijo a corazón abierto, y reveló cómo venció ese difícil momento de su vida.

"Hubo varias cosas que me hicieron salir de ahí. Primero tuve la chance de terminar mis estudios donde yo quería, conseguí un trabajo en la cancha de futbol 5 de un amigo. Mis amigos se acercaron a mí, mi familia entendió que estaba mal y me apoyaron. Creo que pude salir adelante por eso", cerró.

image.png

Cata habló de su estado de salud y responsabilizó a Gran Hermano: "Somos descartables"

Cata fue una de las participantes de Gran Hermano 2022 que logró llegar casi a la mitad de la competencia. Su salida no fue tan polémica como la de otros jugadores, pero la catamarqueña tiene seguidores fieles que la acompañan desde que ingresó a la competencia.

En las últimas horas, a través de sus historias de Instagram, comunicó que se encontraba internada. María Laura Álvarez suele ser activa en sus redes sociales para entablar un vínculo con sus seguidores.

"El dolor se va con una sonrisa. Con un poco de suero", escribió en las historias de Instagram con un par de emojis junto a una fotografía. En la imagen se puede observar a María Laura recostada en la camilla recibiendo suero, pero con una gran sonrisa.

image.png

Y en diálogo exclusivo con PrimiciasYa, Cata habló por primera vez sobre su estado de salud y responsabilizó a Gran Hermano al realizar duras declaraciones contra el ciclo de Telefe.

"Estoy mejor pero debo cuidarme, la semana próxima deben realizarme una cirugía para que no se vaya a mayores el problema. Pero estoy bien, tratando de cumplir con lo que tengo que hacer pero sin dejar de cuidarme, tal como lo indico la doctora. Todo lo que se manifiesta en el cuerpo es por algo", comenzó diciendo la ex GH.