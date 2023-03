La Tora quebró en llanto tras la salida de su mamá de Gran Hermano 2022: "Tengo cosas sin resolver"

"Ver a todos como la familia Ingalls, todos muy bien. Y yo a mi vieja es la persona que más amo en el mundo pero todavía tengo cosas sin resolver, que estoy trabajándolas y no puedo tener esa relación perfecta que todo el mundo tiene", se sinceró la Tora.

Y agregó entre lágrimas mientras era escuchada por Rodo: "A mí la entrada de mi mamá me descolocó por algo hace cinco años no vivo con ella".

"Y quizás ver que son como los Ingalls y yo no, me movilizó mucho, me pone un poco mal", remarcó Lucila. Y cerró mientras era contenida por el papá de Nacho: "Fue una semana muy cargada. No me la esperaba a mi vieja básicamente".

"La esencia eres lo mejor que tienes, no olvides que es un juego", le dijo el hombre.

Gladys, la mamá de la Tora, se refirió a la polémica relación con su hija en Gran Hermano 2022

Gladys, la madre de la Tora, estuvo el lunes en El Debate tras su salida de la casa y aclaró cómo es su real vínculo con su hija a pesar de lo que se vio en el reality Gran Hermano 2022.

“Yo creo que estuve bien. No quería hablar del afuera y por eso quizás Lucila me guiaba”, precisó la madre de la Tora. Y agregó: “Tenía miedo de perjudicarla con el juego o que hable del afuera y estaba a la expectativa de que hacía o que no hacía”.

Y remarcó: “Mi vínculo con ella es relindo. No tenemos cuentas pendientes. No vivimos juntas, pero la veo todos los días o la voy a buscar cuando sale de trabajar, le hago las compras cuando ella no llega”.

“Fue el primer año que no estuvimos juntas en Año Nuevo y tenemos esa cosa de madre e hija. Nuestra relación es una maravilla”, precisó Gladys.

Y cerró: “Dijeron que me puse a llorar y que Romina me contuvo. Nada que ver porque estábamos hablando de otro tema. Lo hicieron para hacer quedar mal a la Tora”.