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SALIÓ AL CRUCE

Marcelo Tinelli estalló contra el arquero inglés tras su polémico gesto: "No te salvaron ni..."

Jordan Pickford festejó y provocó a la hinchada argentina ante el gol inglés, pero Marcelo Tinelli no olvidó el gesto y terminó disfrutando una revancha inolvidable con la victoria de la Scaloneta que la puso en la final del Mundial 2026. Mirá.

16 jul 2026, 08:30
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Marcelo Tinelli estalló contra el arquero inglés tras su polémico gesto: “No te salvaron ni…”

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Marcelo Tinelli estalló contra el arquero inglés tras su polémico gesto: “No te salvaron ni…”

El duelo entre la Selección Argentina e Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026 estuvo cargado de tensión desde antes del pitazo inicial. Lejos de ser un partido más, el encuentro tuvo una intensidad especial y Marcelo Tinelli siguió cada detalle desde el estadio en Estados Unidos, compartiendo sus sensaciones a través de las redes sociales.

Durante los primeros minutos, la Scaloneta tuvo que atravesar un escenario complicado. El conjunto argentino sufrió ante la presión de su rival y, como si fuera poco, el partido también quedó marcado por distintas provocaciones dentro del campo de juego. La situación que más indignó a los argentinos ocurrió después del primer y único gol inglés.

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Cuando Anthony Gordon abrió el marcador para Inglaterra, Jordan Pickford protagonizó un festejo que generó una fuerte reacción. El arquero inglés se dirigió hacia la tribuna y realizó un gesto obsceno al agarrarse los genitales, una actitud que rápidamente fue considerada innecesaria y provocadora por los hinchas argentinos.

Sin embargo, la historia del partido terminó teniendo una revancha para la Selección Argentina. Con el correr del encuentro, el equipo dirigido por Lionel Scaloni logró dar vuelta la situación y selló una victoria contundente. En ese contexto, Cristian “Cuti” Romero no dejó pasar la oportunidad de responderle al arquero rival y, tras los goles argentinos, le gritó el triunfo en la cara.

La escena fue compartida por Marcelo Tinelli, quien primero publicó el momento en el que el defensor argentino festejó frente a un Pickford completamente abatido y luego también mostró el polémico gesto que había realizado el arquero inglés durante el partido.

"Chau Pickford. No te salvaron ni todos los burros grandotes que pusieron para defender. Agarrate lo que quieras. Lo que no pudiste agarrar son las de Enzo y el cabezazo de Lautaro JAJA. 'El que no salta es un inglés' ???????", escribió, visiblemente eufórico, el conductor y reconocido fanático del fútbol.

Como ocurrió durante los partidos anteriores, Marcelo Tinelli vivió el encuentro desde el estadio acompañado por familiares, amigos y parte de su equipo de trabajo del stream de Infobae para el que está cubriendo la Copa Mundial en Estados Unidos.

Ahora, con la gran final por delante, todo indica que el conductor podría volver a repetir la cábala y acompañar a la hinchada argentina en el sueño de ver a los jugadores levantar la cuarta Copa del Mundo.

Qué programa de streaming está haciendo Marcelo Tinelli durante el Mundial 2026

Marcelo Tinelli volvió a ponerse al frente de una cobertura deportiva durante el Mundial 2026 con un nuevo proyecto de streaming producido por Infobae. El emblemático conductor está al frente de Infobae Mundial, un ciclo que se emite desde un estudio montado en Miami y que combina análisis, entrevistas y entretenimiento para seguir de cerca el camino de la Selección Argentina en el torneo.

El programa fue presentado antes del comienzo de la competencia y marcó el regreso de Tinelli a sus orígenes periodísticos. La propuesta está pensada especialmente para la audiencia digital y busca ofrecer una cobertura dinámica de la gran cita futbolística, con diferentes recursos audiovisuales y un formato adaptado al consumo multiplataforma.

Infobae Mundial sale al aire varias veces por semana: los lunes, miércoles, viernes y domingos. Cada emisión tiene una duración aproximada de una hora y cuenta con la participación de columnistas y exfutbolistas, quienes aportan sus miradas para profundizar en las tácticas, los partidos y los distintos aspectos del juego.

Además, el ciclo suma entrevistas y conexiones en vivo desde los estadios cuando juega la Selección Argentina. De esta manera, la cobertura no se limita al estudio de Miami, sino que también incluye móviles desde las diferentes sedes del Mundial en Estados Unidos, México y Canadá.

El equipo que acompaña a Marcelo Tinelli reúne a reconocidas figuras del fútbol y del espectáculo. Entre ellos se encuentran Martín Palermo y Juan Martín del Potro, quienes forman parte de una propuesta que busca combinar el análisis deportivo con el debate y el entretenimiento.

Con este proyecto, Marcelo Tinelli retomó un rol activo en la narración del fútbol y recuperó su perfil mediático ligado a las grandes coberturas deportivas televisivas del pasado. Así, durante el Mundial 2026, el conductor volvió a estar cerca de la actualidad futbolística a través de un formato digital que combina información, debate y entretenimiento.

     

 

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