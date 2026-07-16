Marcelo Tinelli estalló contra el arquero inglés tras su polémico gesto: "No te salvaron ni..."

La escena fue compartida por Marcelo Tinelli, quien primero publicó el momento en el que el defensor argentino festejó frente a un Pickford completamente abatido y luego también mostró el polémico gesto que había realizado el arquero inglés durante el partido.

"Chau Pickford. No te salvaron ni todos los burros grandotes que pusieron para defender. Agarrate lo que quieras. Lo que no pudiste agarrar son las de Enzo y el cabezazo de Lautaro JAJA. 'El que no salta es un inglés' ???????", escribió, visiblemente eufórico, el conductor y reconocido fanático del fútbol.

Como ocurrió durante los partidos anteriores, Marcelo Tinelli vivió el encuentro desde el estadio acompañado por familiares, amigos y parte de su equipo de trabajo del stream de Infobae para el que está cubriendo la Copa Mundial en Estados Unidos.

Ahora, con la gran final por delante, todo indica que el conductor podría volver a repetir la cábala y acompañar a la hinchada argentina en el sueño de ver a los jugadores levantar la cuarta Copa del Mundo.

Qué programa de streaming está haciendo Marcelo Tinelli durante el Mundial 2026

Marcelo Tinelli volvió a ponerse al frente de una cobertura deportiva durante el Mundial 2026 con un nuevo proyecto de streaming producido por Infobae. El emblemático conductor está al frente de Infobae Mundial, un ciclo que se emite desde un estudio montado en Miami y que combina análisis, entrevistas y entretenimiento para seguir de cerca el camino de la Selección Argentina en el torneo.

El programa fue presentado antes del comienzo de la competencia y marcó el regreso de Tinelli a sus orígenes periodísticos. La propuesta está pensada especialmente para la audiencia digital y busca ofrecer una cobertura dinámica de la gran cita futbolística, con diferentes recursos audiovisuales y un formato adaptado al consumo multiplataforma.

Infobae Mundial sale al aire varias veces por semana: los lunes, miércoles, viernes y domingos. Cada emisión tiene una duración aproximada de una hora y cuenta con la participación de columnistas y exfutbolistas, quienes aportan sus miradas para profundizar en las tácticas, los partidos y los distintos aspectos del juego.

Además, el ciclo suma entrevistas y conexiones en vivo desde los estadios cuando juega la Selección Argentina. De esta manera, la cobertura no se limita al estudio de Miami, sino que también incluye móviles desde las diferentes sedes del Mundial en Estados Unidos, México y Canadá.

El equipo que acompaña a Marcelo Tinelli reúne a reconocidas figuras del fútbol y del espectáculo. Entre ellos se encuentran Martín Palermo y Juan Martín del Potro, quienes forman parte de una propuesta que busca combinar el análisis deportivo con el debate y el entretenimiento.

Con este proyecto, Marcelo Tinelli retomó un rol activo en la narración del fútbol y recuperó su perfil mediático ligado a las grandes coberturas deportivas televisivas del pasado. Así, durante el Mundial 2026, el conductor volvió a estar cerca de la actualidad futbolística a través de un formato digital que combina información, debate y entretenimiento.