Al igual que Shakira, Flor Vigna le dedicó un tema a un ex que la engañó con su mejor amiga

"Cuando tenía 18, mi ex me cagó con mi mejor amiga. Estaba muy depresiva y lo único que me salvó fue obsesionarme con mi sueño...", comenzó diciendo Vigna.

Después de esa situación desafortunada todo en su vida cambió. "A los 19 años gané una beca para estudiar danza, actuación y canto. A los 20 entré a Combate y no paré de trabajar hasta lograr lo que quería. Mañana sale el tema que le hice a este boludo", completó.

En la publicación, Vigna se muestra bailando al ritmo de la Music Session N° 53, que BZRP realizó junto a Shakira, con una letra en clara referencia a la infidelidad de Gerard Piqué.

Flor Vigna de vacaciones con amigos en Brasil y sin Luciano Castro

En diciembre, Luciano Castro y Flor Vigna se separaron. La actriz y cantante se tomó unos días de relax y viajó a Brasil con un grupo de amigos.

Desde su cuenta de Instagram, Flor compartió distintas fotos y un video cantando el hit mundialista "Muchachos" a todo fervor con su grupo de amigos.

"No le pegamos al estribillo", expresó con humor. Luego, desde las redes, aclaró por qué no está en tierras brasileñas junto a su novio.

“Estoy de vacaciones con mis amigos y el preparando la temporada en Mardel. Muy felices, en pareja”, expresó ante las consultas que le hacían sus seguidores.

Y luego aclaró ante las preguntas de si se había separado: “Estamos disfrutando con amigos y lo extraño mucho. El amor tan sano hace bien”.