Alarmante mensaje de Stefi Roitman: "Prefiero ser..."

En la noche del domingo, Stefi Roitman compartió un llamativo mensaje en su cuenta de Twitter que alertó a sus seguidores y dio aún más fuerza al trascendido de crisis de pareja.

image.png

"Prefiero ser una buenuda (buena y boluda) aunque a veces por eso me sienta una flor de pelotuda y vos?", lanzó la rubia desde la virtualidad.

La certera reflexión de Roitman alertó a sus seguidores sobre una posible crisis con Ricky. Desde la virtualidad le consultaron a ella el motivo de su mensaje, aunque no dio mayores explicaciones por el momento.

stefi roitman.jpg

El mal día que tuvo Stefi Roitman en medio de los rumores de crisis con Ricky Montaner

Stefi Rotiman contó en sus redes sociales que tuvo un mal día tras las versiones de crisis con Ricky Montaner. “Tengo algo para decir. Así como hoy me ven súper motivada, como que estoy con toda la energía para darle, meterle y hacerme bien entrenando, ayer estaba para atrás”, arrancó Stefi.

“Ayer a la noche, en particular, me agarró una cosa como de frustración. Estaba cero motivada, real. Estaba para atrás, pero hoy me levanté mejor”, sumó la actriz, intentando concientizar a sus fanáticos de ganarle a los malos días.

“Este mensaje es para decirles que, a veces, la cabeza nos gana para mal y eso es una cagada. No hay que dejar que eso pese, nos frustre y nos frene. Hoy me levanté con toda para motivarlos a ustedes también”, puntualizó Stefi Roitman, y remarcó: “¡Logren sus objetivos y sus sueños!”.