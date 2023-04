Alarmante video de Lourdes de Bandana donde realiza una fuerte denuncia contra su hermana: "Volví al..."

Lowrdez maltrato IG.jpeg

A través de un video, Lourdes también dio la cara y entre un llanto contenido y una visible angustia mostró una de sus manos lastimadas.

"Esto es lo que me hace mi gente. Porque soy alcohólica y soy sufriente... y me están cuidando. Y cuando me están cuidando, aparentemente hay que hacer un favor. Mi mano...", lanzó ya sin aguantar romper en llanto y sin entrar en detalles sobre lo sucedido.

Embed

Lourdes de Bandana, tras la denuncia por violencia contra su ex: "Pensé que era el hombre de mis sueños"

A mediados de diciembre pasado Lourdes Fernández, ex vocalista de Bandana, estuvo en LAM (América TV) y habló de la denuncia por violencia contra su ex pareja, Leandro García Gómez.

La artista recordó que su ex venía demostrando actitudes violentas desde hace tiempo y ella no salía cómo salir. "Vengo con este tema desde hace tiempo, trabajando en terapia", señaló.

"El año pasado nos llegó la información. Te pregunté y me dijiste: 'no, nada que ver'. ¿Qué te pasó que lo tenías bloqueado?", le preguntó Ángel de Brito.

lourdes-fernandez.jpg

Lourdes mencionó que le llevó tiempo darse cuenta de lo que le ocurría. "Uno se siente parte. Uno no se siente víctima jamás. Sentís que sos culpable y responsabilidad", explicó la ex Bandana.

La cantante indicó, además, que ella tenía una mirada algo distorsionada de la realidad. "Yo creía que generaba las situaciones de violencia", añadió.

Por último, Lourdes se mostró muy desilusionada por la decepción que se llevó con Leandro. "Pensé que me había encontrado con el hombre de mis sueños. Llegué a pensar en tener hijos con él y ahora no lo puedo ni ver", cerró.