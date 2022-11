Lourdes de Bandana desmintió a su ex y ratificó su denuncia: "Es un descarado".

"No vengo a hablar mal de ella. Nosotros hace cuatro meses que nos separamos. Por medido de la psiquiatra de ella, tomé distancia. Hoy a la mañana, antes de subir esto, Lourdes me mandó un mensaje desde su auto diciéndome: 'ahora vas a ver'", expresó.

Embed

Además, Leandro sostuvo que el video que colgó la ex Bandana en su Instagram lo tomó por sorpresa: "No estoy en contacto con ella. No sé qué es lo que le pasó. No sé en qué situación se encuentra ni dónde está".

Embed

Lourdes, en tanto, le envió un mensaje de audio a Cora Debarbieri, y cruzó a su ex. "Es un descarado. Tengo todas las preubas: en mi cara, en mi cuerpo", manifestó en esa grabación.

En otro audio, la ex Bandana ratificó sus intenciones de llevar el tema a la Justicia. "Hay cámaras que muestran cómo me saca como si fuese un perro", advirtió.

Leandro, el ex de Lourdes de Bandana, irrumpió en el estudio de A la tarde

En su cuenta de Instagram, Lourdes Fernández publicó un video impactante, donde aparece con el rostro lleno de moretones. Con esa publicación, la cantante denunció por violencia de género a su ex, Leandro.

“Todos en el edificio escucharon. Según él, yo gritaba porque tenía ataques de pánico. Si pasa, DENUNCIEN, no tengan miedo”, escribió en dicho posteo.

lourdes golpeada violencia.jpg

Tras conocerse el caso, Leandro, el ex de Lourdes, irrumpió en el estudio de A la tarde, el programa de Karina Mazzocco en América TV, y habló de su relación con la ex Bandana.

"No vengo a hablar mal de ella. Nosotros hace cuatro meses que nos separamos. Por medido de la psiquiatra de ella, tomé distancia. Hoy a la mañana, antes de subir esto, Lourdes me mandó un mensaje desde su auto diciéndome: 'ahora vas a ver'", expresó el ex de la artista.

Leandro sostuvo que el video que colgó la ex Bandana en su Instagram lo tomó por sorpresa. "No estoy en contacto con ella. No sé qué es lo que le pasó. No sé en qué situación se encuentra ni dónde está", enfatizó.

Lourdes se comunicó con A la tarde. Sin embargo, la llamada tenía algunas complicaciones técnicas y poco se lograba entender lo que decía. "Nos vimos ayer", agregó la figura y, al instante, cortó el teléfono.

Embed

Al finalizar, Leandro se mostró tranquilo ante la acusación por violencia. "Dejemos que la Justicia avance. Ella es una excelente persona, una de las artistas número uno de la argentina es una persona maravillosa", sentenció.