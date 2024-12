Alberto Cormillot reveló el diagnóstico que le dieron los médicos tras estar internado de urgencia

“Tuve un moretón enorme y no recordaba ningún golpe. Se hinchó y lo primero que se me ocurrió fue esperar hasta el lunes para no estropear que me estaba por meter a la pileta con Emilio”, explicó Cormillot sobre los síntomas que lo llevaron a la consulta médica.

“Cuando aparece un moretón muy grande y una gran placa de edema, que sentía que estaba muy hinchado, uno tiene que tener cuidado ya que podría ser trombosis”, agregó.

Lo cierto es que por suerte los estudios que le realizaron determinaron que el hematoma se debía sólo a un golpe superficial. "Fui para hacerme un análisis y volver a casa y me dejaron adentro", comentó más aliviado.

Y aseguró sobre qué fue lo que le pasó: “Finalmente, el diagnóstico fue que en algún momento me di un golpe y no lo advertí, posiblemente jugando con Emilio. Me vieron muy bien los médicos del Cemic, encontraron que era algo superficial por abajo de la piel, una colección de líquidos. Casa, reposo y hielo”.

El dolor de Alberto Cormillot y Estefanía Pasquini por una muerte que los golpea de cerca

Este jueves la nutricionista Estefanía Pasquini realizó un triste posteo en sus redes sociales donde comunicó el fallecimiento de la niñera de su hijo Emilio, fruto de la relación con Alberto Cormillot.

La mujer se llamaba Juana, y con una foto de ella y Emilio, la mujer del doctor expresó: “Y te fuiste no más... Le diste pelea. Con todo, no podías más y querías igual seguir".

“Lo último que te dije es que te quería mucho, pero más te quería desde que te había visto como querías a mi hijo. Te vamos a extrañar mucho, nos preguntamos cómo se lo vamos a contar a Emilio, no siempre nos encontramos en la vida personas así. Gracias”, concluyó.

Por su parte, Alberto no expresó en las redes, pero sí le dedicó unos minutos a la noticia en su programa de radio Alguien tiene que decirlo, y de esa forma despidió a la niñera de su hijo más pequeño.

"Fue niñera de Emilio, mi hermana. Hasta el último momento se puso contenta al nombrarle a Emilio. Víctima de cáncer de mamá", escribió su hermana entre los comentarios del posteo.