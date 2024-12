Alberto Cormillot fue internado de urgencia y Estefanía Pasquini contó qué pasó: "Angustia"

Lo cierto es que después su esposa Estefanía Pasquini grabó un video acompañando al doctor en su internación y contó qué fue lo que pasó llevando tranquilidad.

“Bueno gente, acá está. Sonreí porque sino nadie va a creer que estás bien porque cada vez que venimos al Cemic lo dan por muerto y yo como que ya tengo los huevos al plato de esas cosas”, comentó la nutricionista.

Embed

Y amplió mientras Alberto Cormillot sonreía en la filmación: “Acá está internado porque le vi un moretón en la pierna, me cagué toda y empecé ‘vamos a verlo, vamos a ver qué pasa’. Vinimos al Cemic y como no se sabía si era un hematoma o si había algún tema con las plaquetas o algo y lo dejaron internado”.

"Tu mujer es tan buena que se volvió a casa y fue a buscarte la almohada y la comida porque no te gusta la comida de hospital. Estoy con una angustia oral que me comí la comida que hice más la que le trajeron a él. Pero sacando eso estamos bien, ya mañana (lunes) lo llevamos y no ocupa más lugar", remarcó Estefanía cuidando a su marido.

“Estuve el martes acá en la clínica porque sí tenía un problema real, tenía una infección porque alguien se olvidó de terminarme de sacar unos puntos y ahora estoy tratando de conseguir turno con un médico para que me ayude con todos los quilombos que tengo", finalizó Pasquini contando el problema de salud que pasó ella la semana pasada.

alberto cormillot internado.jpg

El dolor de Alberto Cormillot y Estefanía Pasquini por una muerte que los golpea de cerca

Este jueves la nutricionista Estefanía Pasquini realizó un triste posteo en sus redes sociales donde comunicó el fallecimiento de la niñera de su hijo Emilio, fruto de la relación con Alberto Cormillot.

La mujer se llamaba Juana, y con una foto de ella y Emilio, la mujer del doctor expresó: “Y te fuiste no más... Le diste pelea. Con todo, no podías más y querías igual seguir".

“Lo último que te dije es que te quería mucho, pero más te quería desde que te había visto como querías a mi hijo. Te vamos a extrañar mucho, nos preguntamos cómo se lo vamos a contar a Emilio, no siempre nos encontramos en la vida personas así. Gracias”, concluyó.

Por su parte, Alberto no expresó en las redes, pero sí le dedicó unos minutos a la noticia en su programa de radio Alguien tiene que decirlo, y de esa forma despidió a la niñera de su hijo más pequeño.

"Fue niñera de Emilio, mi hermana. Hasta el último momento se puso contenta al nombrarle a Emilio. Víctima de cáncer de mamá", escribió su hermana entre los comentarios del posteo.