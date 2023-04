Alejandra Maglietti se cansó de las críticas a los cuerpos ajenos y dejó una contundente reflexión: "Qué plomo la..."

alejandra maglietti 2.jpg

"Qué plomo la policía de la anatomía y la estética que abunda en las redes sociales. Ñañaña, que tu piel, que tenés no se que en la cara, te ven cosas que uno jamás se miró y la verdad que logran que se instalen inseguridades que uno no tenía…", comentó la panelista del ciclo Bendita, El Nueve.

Y remarcó: "Yo que estoy acostumbrada a la crítica despiadada, me genera eso. Me imagino lo que deben sentir otras personas que quizás todavía no tienen el cuero tan duro".

"Y después preguntan por qué usamos filtro, claro amigo, lo hacemos por que llueven dardos que uno no tiene ganas de sentir. Igual mi política va a seguir siendo ponerme, ser y usar lo que me plazca a pesar de la policía estética que abunda en Tw, Insta o TikTok", cerró la rubia firme.

Cinthia Fernández defendió a Silvina Luna tras el video que hizo sobre las críticas a su físico: "Las peores son las mujeres"

Cinthia Fernández habló en el programa Nosotros a la mañana, El Trece, y defendió a Silvina Luna tras el video que hizo sobre las despiadadas críticas a su cuerpo.

"No hay nada que les venga bien y te juro que las peores son las mujeres. Yo ayer subí una foto a cara lavada y me pusieron 'si tenés la cara como tenés la cola, mamtita, no se lo vendes a nadie'. Porque estaban hablando de mis maquillajes", dijo certera la panelista sobre las críticas que también debe soportar.

"Así es la gente, el odio que manejan es una cosa que vos no podés entender", remarcó Cinthia. Y agregó: "Son los son vida. Porque en las redes sociales hay un botón que se llama 'dejar de seguir'. Entonces, sos muy triste, muy patético, muy pedorro, si seguís a alguien para hacerle daño a una persona, que (en este caso) está pasando un proceso médico".

"Le cagaron la vida en vida (por Silvina Luna), justamente, por seguir supuestos parámetros de belleza, que eran totalmente egoístas, exigentes y crueles. Ahora siguen haciendo lo mismo. No cambió nada", finalizó la panelista.