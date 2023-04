Cinthia Fernández defendió a Silvina Luna tras el video que hizo sobre las críticas a su físico: "Las peores son las mujeres"

"No hay nada que les venga bien y te juro que las peores son las mujeres. Yo ayer subí una foto a cara lavada y me pusieron 'si tenés la cara como tenés la cola, mamtita, no se lo vendes a nadie'. Porque estaban hablando de mis maquillajes", dijo certera la panelista sobre las críticas que también debe soportar.

Embed

"Así es la gente, el odio que manejan es una cosa que vos no podés entender", remarcó Cinthia. Y agregó: "Son los son vida. Porque en las redes sociales hay un botón que se llama 'dejar de seguir'. Entonces, sos muy triste, muy patético, muy pedorro, si seguís a alguien para hacerle daño a una persona, que (en este caso) está pasando un proceso médico".

"Le cagaron la vida en vida (por Silvina Luna), justamente, por seguir supuestos parámetros de belleza, que eran totalmente egoístas, exigentes y crueles. Ahora siguen haciendo lo mismo. No cambió nada", finalizó la panelista.

silvina luna.jpg

Qué dijo Silvina Luna en el video donde reflexionó sobre las críticas a su cuerpo

“Esta soy yo, sin maquillaje, sin filtro y sin bótox ni rellenos. Hace años que dejé de hacerlo. Quería comunicarles esto porque ayer subí un reel y me encontré con un montón de comentarios muy crueles”, comenzó Silvina Luna su video.

Y continuó: “Yo por ahí estoy más curtida, pero hay muchas chicas, adolescentes y no, a las que con un mensaje tan dañino las pueden matar, de la misma manera que con un mensaje hermoso las pueden elevar y ayudar un montón”.

“Viven preguntándome qué me pasó, qué me pasa en la cara... ¡Pasaron los años! Tengo 42 años. Quizá se quedaron con la imagen de la chica de 22. Y me pasó la vida... Justamente, la enseñanza que tuve fue que buscando mi valía en lo exterior tomé una decisión de la que hoy me hago cargo de las consecuencias, de pie y firme”, explicó la ex GH.

Fue hace apenas un mes que Luna reveló que se encuentra en la lista de espera del Incucai para someterse a un trasplante de riñón, producto de una enfermedad en dichos órganos que se desencadenó por una intoxicación de metacrilato, a manos de Aníbal Lotocki, acusado por mala praxis.

“Entonces, cuando leo esto, me encantaría regalarles que puedan mirarse interiormente, para darse cuenta que la valía no está en si tenés la cara más redonda, en si estás más gorda o más flaca. No se opina de los cuerpos ajenos. No se opina del cuerpo, ni de la cara ni de la ropa de otro”, reflexionó.

“A veces siento compasión por esa gente que escribe esas cosas, porque digo: ‘¿Qué proyectan en uno que les saca lo peor de sí: la ira, la envidia, la bronca?’. Ojalá que en algún momento tengan la posibilidad de apertura, de cambio, de evolución. Que puedan ver las cosas de otra manera”, cerró en el mensaje que recibió infinidad de comentarios positivos y apoyo por la valentía de hacerlo.