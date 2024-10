Alejandro Fantino dio detalles de la denuncia que inició contra Mirtha Legrand y Nacho Viale

En LAM (América) Fantino rompió el silencio y dio detalles sobre el estado del juicio. “Es una demanda civil y comercial, de la cual energéticamente me desligué”, explicó y añadió sobre el estado del proceso: "Ni siquiera sabía cómo seguía, a quiénes habían llamado de testigo, cuándo…no sabía. Lo sabía mi equipo de laburo, mi abogado”.

Alejandro Fantino y Mirtha Legrand.jpg

“La plata no me la pienso quedar. No sé si irá al hogar de ancianos de mi pueblo, no sé cuánto va a durar tampoco; tal vez años”, aseguró sobre el destino del dinero en caso de ganar y que a él, solo le interesa reivindicar su nombre.

Sobre Nacho Viale, el nieto de Mirtha Legrand y quién no quiso mediar, aseguró que “hubo una mediación que se hizo por escrito en 2019, pero no sé ni qué juzgado tramita. Te digo que el juicio está, es civil y comercial, no es penal. Yo solté. A mirar para adelante”, finalizó.

Revelaron los motivos por los que Alejandro Fantino llevó a Mirtha a la justicia

Este jueves, el periodista Gustavo Grabia contó en Desayuno Americano, el programa que Pamela David conduce en las mañanas de América TV, que Alejandro Fantino está decidido a denunciar a Mirtha Legrand y su nieto, Nacho Viale.

La demanda está motivada por aquel polémico almuerzo en el histórico ciclo de la conductora en 2018, en el que Natacha Jaitt hizo graves acusaciones, en las que relacionó al entonces conductor de Animales Sueltos, con una red de pedofilia.

En aquel programa en cuestión, además de Grabia, almorzaron junto a Legrand Guillermo Coppola, Mercedes Ninci, la mamá de un héroe de Malvinas, y Natacha Jaitt, donde ésta última hizo explosivas declaraciones sobre supuestos famosos relacionados en redes de pedofilia, en el que mencionó a Alejandro Fantino como un cliente de esa red.

Aquella acusación, según reveló Grabia, habría generado que el conductor perdiese importantes contratos internacionales como el de una importante cadena internacional para conducir una tercera temporada de un reality en Colombia, lo que habría sido el detonante para decidir accionar judicialmente.

Denuncia Alejandro Fantino a Mirtha Legrand y Nacho Viale - Captura Desayuno Americano.jpg

Además, el integrante de Desayuno Americano recordó que Jaitt parecía mirar todo el tiempo a un costado del estudio televisivo, dando a entender que detrás de cámaras podría haber habido un integrante de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).

Así, según confió el periodista de América, Mirtha quedó "totalmente desdibujada" en aquel programa sin poder manejar a Natacha y sus dichos. En tanto, Alejandro Fantino entiende que tanto Legrand como su nieto, el productor Nacho Viale, son responsables de lo ocurrido al aire por no controlar el contenido del programa.

De esta manera, Fantino intentará una reparación al daño que sufrió su imagen y su carrera profesional, por lo que irá con todo contra Chiquita y Nacho.