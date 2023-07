Alejandro Fantino ganó con Animales Sueltos en los Martín Fierro 2023 y apuntó contra Ibope: "Háganlo bien"

Embed

"No se cuantas veces mas estaré en una ceremonia de la televisión, hace ya un año no hago tevé y es por eso que me permito hablar de Ibope", comenzó y añadió: "Se que muchos de los que están acá por un una milésima de un punto habrán estado angustiados todo un fin de semana, muchas veces viendo como compañeros perdían lugares de trabajo".

"Sólo pido que las mediciones sean federales y no solo en la Ciudad de Buenos Aires o el Gran Buenos Aires, así que si van a medir háganlo bien y con justicia para que aquel que está viendo la tele se vea reflejado. Midan federalmente", cerró Fantino, en claro reclamo a la empresa de mediciones.

América Noticias fue elegido como Mejor noticiero diurno en los premios Martín Fierro 2023

La gran noche de la televisión argentina anunció al ganador del premio Martín Fierro 2023 al Mejor noticiero diurno, y fue para América Noticias (América TV) Guillermo Andino y María Belén Ludueña -quien ya no conduce el ciclo pero formó parte en el período 2022- subieron a agradecer junto a la producción del programa informativo que eligen los argentinos, y se lo dedicaron a sus seres queridos.

Ludueña, por su parte, le agradeció "a mi familia de Mar del Plata y en especial a Jorge (Macri), mi marido, mi cábala, mi amor. Te amo", le dedicó al precandidato a Jefe de Gobierno Porteño por Juntos por el cambio.

Guillermo Andino, muy emocionado, destacó que "América Noticias es una marca de credibilidad que trasciende a los conductores y esto es para la gente, protagonistas muchas veces de malas noticias", comenzó.

"Cuando llego al estudio miro para arriba y me acuerdo de mi viejo, a él le pido objetividad y templanza para conducir todos los días. Estoy agradecido y creo que estaría orgulloso. Dejo para el final a mi familia, a mis tres hijos, quien sabe que no venga otro Ramón Andino a los noticieros y gracias a Caro, lo más importante que tengo, mi sostén", agradeció muy emocionado.