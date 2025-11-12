Antonela Roccuzzo abrió su guardarropas: cuánto salen las prendas que vende por una buena causa

Por estas horas, Antonela Roccuzzo volvió a ser noticia y nada tiene que ver esta vez su mundialmente famoso marido Lionel Messi o sus hijos. Ocurre que la rosarina hizo un anuncio en sus redes sociales que no pasó desapercibido.
Fiel a su estilo y compromiso social, Antonela Roccuzzo decidió vender parte de su ropa en una acción de moda circular para destinar los fondos a la educación. Todos los detalles.
Conjugando su pasión por la moda con la solidaridad y la sustentabilidad, en esta oportunidad Antonela subastará una cuidadosa selección de prendas de lujo de sus exclusivos vestidores de Barcelona y Miami para recaudar fondos a beneficio de la fundación "Estudiar es Mejor", un movimiento que apoya proyectos educativos en diferentes puntos del país.
De esta manera, lo recaudado hará posible el avance en la construcción de una nueva escuela en el partido bonaerense de Moreno, que llevará por nombre "Papa Francisco". Con la concreción de la misma, ésta será la cuarta escuela ayudada por este programa que ya inauguró tres establecimientos entre Sata Fe y Buenos Aires.
“Por primera vez comparto mi armario en una venta exclusiva... Cada prenda guarda un recuerdo, y ahora también un nuevo propósito: apoyar a @estudiaresmejor y su trabajo por una educación accesible para más niños”, señaló Roccuzzo desde su cuenta oficial de Instagram junto a un video en el que ella misma muestra varias de las exclusivas prendas a subastar, que abarcan un abanico de primerísimas marcas internacionales como Gucci, Saint Laurent, Balmain, Dolce & Gabbana, Missoni, Louis Vuitton, Prada, Magda Butrym, Attico, Jacquemus y Christian Louboutin, entre otras.
En tanto, en el inventario disponible se pueden apreciar desde calzado y bolsos hasta vestidos, pantalones, camisetas y accesorios de diseño. En cuanto a los precios, las valores parten desde algo más de 200 dólares hasta algunos otros que pueden superar ampliamente los 1.000 dólares, de acuerdo al producto y la marca. Así, las botas de nieve rosas de Moncler se ofrecen a 655 dólares, mientras que las sandalias de cuero de Versace a 765 y las zapatillas Balenciaga Triple S a 694 dólares.
Claro que también hay carteras de marcas variadas entre Chanel, Balenciaga, Louis Vuitton, Dolce & Gabbana y Botega Venega.
De esta manera, con esta acción solidaria Antonela Roccuzzo no sólo está dispuesta a desprenderse de una parte de su guardarropas para ayudar, sino también para reforzar la idea de que prolongar la vida útil de la ropa tiene un consecuente impacto positivo en el medio ambiente y en la sociedad.
Antonela Roccuzzo volvió a dar una lección de estilo y volvió a ser furor en las redes con un look que combinó elegancia y sencillez con ese toque chic que la distingue. La esposa de Lionel Messi posó con un conjunto negro compuesto por un top ajustado y un pantalón al tono que dejaba ver parte de su abdomen. Para completar el outfit, eligió sandalias de plataforma y una exclusiva cartera Chanel negra, el broche de oro para un look tan clásico como moderno.
Fiel a su estilo, Antonela apostó por un minimalismo que nunca falla: líneas limpias, colores neutros y una sofisticación que parece innata. Con cada aparición pública reafirma por qué se convirtió en un referente de moda, no solo entre las “botineras”, sino también entre las influencers y amantes del estilo urbano que intentan replicar su fórmula de elegancia sin esfuerzo.
Incluso figuras como la China Suárez, reconocida por su estética más audaz y experimental, habrían tomado inspiración de la rosarina en más de una oportunidad. Pero claro que el encanto de Antonela resulta único. Su habilidad para combinar sobriedad con un toque de sensualidad, siempre cuidando cada detalle, logra que sus elecciones se transformen en tendencia apenas las muestra.
El “total black” que eligió esta vez no fue la excepción: un clásico que ella convierte en sinónimo de glamour. Las sandalias elevan la figura sin perder comodidad y la cartera Chanel introduce ese guiño de lujo que equilibra el conjunto. Todo responde a su mantra estilístico: menos es más.
Con este look, Antonela Roccuzzo reafirma su lugar como una de las mujeres más influyentes del mundo fashion. Sus apuestas, simples pero cargadas de buen gusto, inspiran a quienes buscan verse bien sin caer en excesos. Porque si algo demuestra con cada outfit, es que la verdadera elegancia no necesita ruido: basta con actitud, seguridad y un impecable sentido del estilo.