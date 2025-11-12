Antonela Roccuzzo abrió su guardarropas: cuánto salen las prendas que vende por una buena causa

venta ropa Roccuzzo 1

En tanto, en el inventario disponible se pueden apreciar desde calzado y bolsos hasta vestidos, pantalones, camisetas y accesorios de diseño. En cuanto a los precios, las valores parten desde algo más de 200 dólares hasta algunos otros que pueden superar ampliamente los 1.000 dólares, de acuerdo al producto y la marca. Así, las botas de nieve rosas de Moncler se ofrecen a 655 dólares, mientras que las sandalias de cuero de Versace a 765 y las zapatillas Balenciaga Triple S a 694 dólares.

venta ropa Roccuzzo 2

Claro que también hay carteras de marcas variadas entre Chanel, Balenciaga, Louis Vuitton, Dolce & Gabbana y Botega Venega.

De esta manera, con esta acción solidaria Antonela Roccuzzo no sólo está dispuesta a desprenderse de una parte de su guardarropas para ayudar, sino también para reforzar la idea de que prolongar la vida útil de la ropa tiene un consecuente impacto positivo en el medio ambiente y en la sociedad.

venta ropa Roccuzzo 3

Cuál es el look con el que Antonela Roccuzzo impactó a todos y hasta la China Suárez se inspira en ella

Antonela Roccuzzo volvió a dar una lección de estilo y volvió a ser furor en las redes con un look que combinó elegancia y sencillez con ese toque chic que la distingue. La esposa de Lionel Messi posó con un conjunto negro compuesto por un top ajustado y un pantalón al tono que dejaba ver parte de su abdomen. Para completar el outfit, eligió sandalias de plataforma y una exclusiva cartera Chanel negra, el broche de oro para un look tan clásico como moderno.

Fiel a su estilo, Antonela apostó por un minimalismo que nunca falla: líneas limpias, colores neutros y una sofisticación que parece innata. Con cada aparición pública reafirma por qué se convirtió en un referente de moda, no solo entre las “botineras”, sino también entre las influencers y amantes del estilo urbano que intentan replicar su fórmula de elegancia sin esfuerzo.

Antonela Roccuzzo de negro

Incluso figuras como la China Suárez, reconocida por su estética más audaz y experimental, habrían tomado inspiración de la rosarina en más de una oportunidad. Pero claro que el encanto de Antonela resulta único. Su habilidad para combinar sobriedad con un toque de sensualidad, siempre cuidando cada detalle, logra que sus elecciones se transformen en tendencia apenas las muestra.

El “total black” que eligió esta vez no fue la excepción: un clásico que ella convierte en sinónimo de glamour. Las sandalias elevan la figura sin perder comodidad y la cartera Chanel introduce ese guiño de lujo que equilibra el conjunto. Todo responde a su mantra estilístico: menos es más.

Con este look, Antonela Roccuzzo reafirma su lugar como una de las mujeres más influyentes del mundo fashion. Sus apuestas, simples pero cargadas de buen gusto, inspiran a quienes buscan verse bien sin caer en excesos. Porque si algo demuestra con cada outfit, es que la verdadera elegancia no necesita ruido: basta con actitud, seguridad y un impecable sentido del estilo.