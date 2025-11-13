Luis Ventura fue eliminado entre lágrimas de MasterChef: la llamativa reacción de Wanda Nara
Finalmente se dio la lógica y, tal como el propio Luis Ventura había adelantado por error, fue él quien resultó eliminado de MasterChef Celebrity. Mira la emoción del momento, que ni siquiera el periodista pudo anticipar.
13 nov 2025, 00:37
Luis Ventura fue eliminado entre lágrimas de MasterChef: la llamativa reacción de Wanda Nara
Poco suspenso había en esta gala de eliminación, ya que el propioLuis Ventura había adelantado por error en sus redes sociales que sería el eliminado de MasterChef Celebrity (Telefe). Sin embargo, no es lo mismo escucharlo que ver en carne propia las emociones que se transmiten.
El reconocido periodista de América TV se despidió en medio de un clima nostálgico. Sus compañeros lo despidieron con aplausos y palabras de cariño, destacando su entrega, su humor y su compromiso con cada desafío. Incluso el jurado se mostró conmovido por su partida, reconociendo el esfuerzo que el participante había puesto en cada gala a pesar de no tener experiencia en la cocina.
"Acá vieron al verdadero. En este MasterChef, se queda un pedacito de Luis", expresó, entre otras cosas, el comunicador en su despedida, consternado pero tranquilo de haberlo dado todo en la competencia.
Como si las emociones de la noche fueran pocas, Wanda Nara, visiblemente conmovida, se acercó para abrazar al participante en un gesto que reflejó afecto y dejó atrás las viejas tensiones mediáticas vinculadas a su historia con Mauro Icardi.
“No me debes nada, soy yo la que te debe mucho a vos. Me llena de orgullo tenerte con nosotros, sé que vas a volver porque sos un luchador de la vida. Aprendí mucho de vos”, le dijo la conductora, haciendo alusión al Premio Martín Fierro que le reclamaba en cada gala en tono de broma.
Qué dijo Luis Ventura tras su eliminación
Luis Ventura se emocionó luego de que anunciaran su nombre que significaba que no seguiría en MasterChef Celebrity (Telefe).
"Germán, más que un jurado, es un gran maestro", dijo el periodista sobre Martitegui, a quien había chicaneado al comienzo, aportando condimento a la competencia.
Antes de abandonar la cocina, reflexionó sobre los caminos que lo llevaron hasta el reality y cómo cada experiencia de su vida lo preparó para este desafío inesperado: "Me voy muy agradecido, sabiendo que me llevo algo nuevo, como cuando hice teatro infantil con Panam en la calle Corrientes. Fui un atrevido de la vida: así llegué a ser técnico de fútbol, presidente de APTRA y hoy no sé si decir que soy cocinero"
"MasterChef se te mete en el alma y te lleva y empuja a la emoción. Gracias a la producción, a Telefe y a América, que me liberó el contrato de exclusividad para poder estar acá", subrayó que la experiencia no solo fue un desafío culinario, sino también un momento de crecimiento y reconocimiento dentro del medio. También agradeció al canal del que es estrella hace más de 20 años.
Ventura resaltó la convivencia y el vínculo que se formó con sus compañeros, destacando la camaradería y la autenticidad en el ambiente del reality. "Es un grupo bien constituido, con buenas intenciones, con gente que viene de distintos palos, y de personas que teóricamente son duras de la vida, terminas sirviéndole el abrazo más sincero", valoró.
"Es un buen final para mí", concluyó, convencido de la importancia de esta experiencia.