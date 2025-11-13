Luis Ventura fue eliminado entre lágrimas de MasterChef: la llamativa reacción de Wanda Nara

“No me debes nada, soy yo la que te debe mucho a vos. Me llena de orgullo tenerte con nosotros, sé que vas a volver porque sos un luchador de la vida. Aprendí mucho de vos”, le dijo la conductora, haciendo alusión al Premio Martín Fierro que le reclamaba en cada gala en tono de broma.

Abrazo Wanda Nara y Luis Ventura

Qué dijo Luis Ventura tras su eliminación

Luis Ventura se emocionó luego de que anunciaran su nombre que significaba que no seguiría en MasterChef Celebrity (Telefe).

"Germán, más que un jurado, es un gran maestro", dijo el periodista sobre Martitegui, a quien había chicaneado al comienzo, aportando condimento a la competencia.

Antes de abandonar la cocina, reflexionó sobre los caminos que lo llevaron hasta el reality y cómo cada experiencia de su vida lo preparó para este desafío inesperado: "Me voy muy agradecido, sabiendo que me llevo algo nuevo, como cuando hice teatro infantil con Panam en la calle Corrientes. Fui un atrevido de la vida: así llegué a ser técnico de fútbol, presidente de APTRA y hoy no sé si decir que soy cocinero"

"MasterChef se te mete en el alma y te lleva y empuja a la emoción. Gracias a la producción, a Telefe y a América, que me liberó el contrato de exclusividad para poder estar acá", subrayó que la experiencia no solo fue un desafío culinario, sino también un momento de crecimiento y reconocimiento dentro del medio. También agradeció al canal del que es estrella hace más de 20 años.

Ventura resaltó la convivencia y el vínculo que se formó con sus compañeros, destacando la camaradería y la autenticidad en el ambiente del reality. "Es un grupo bien constituido, con buenas intenciones, con gente que viene de distintos palos, y de personas que teóricamente son duras de la vida, terminas sirviéndole el abrazo más sincero", valoró.

"Es un buen final para mí", concluyó, convencido de la importancia de esta experiencia.