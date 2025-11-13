La durísima respuesta de una famosa a Paula Chaves ante la crítica por la foto con Johnny Depp: "Vergüenza ser como ella"

Las dos se unieron en una picante crítica a Ferragut por querer sacarse una foto con el famoso actor y la respuesta de la periodista no tardó en llegar a través de un picante video que subió a las redes.

Qué le respondió Nara Ferragut a Paula Chaves y Evelyn Botto tras la feroz crítica a la foto con Johnny Depp

En el ciclo LAM (América Tv) replicaron la explosiva respuesta de Nara Ferragut a Paula Chaves y Evelyn Botto al ver la tremenda crítica que le hicieron desde su ciclo en Olga, donde acusaron a la comunicadora de querer sacarse una foto con el actor Johnny Depp en el evento a toda costa.

La periodista fue contundente con la modelo y aclaró que no tuvo una buena experiencia al conocerla más en profundidad en el ámbito laboral: “Yo la produje hace mucho tiempo a Paula Chaves y me daría vergüenza ser como ella y le agradezco a Dios no ser como ella. Fue una de las peores experiencias que tuve en mi vida real”, comenzó.

Nara Ferragut siguió su picante respuesta contra la modelo: “Y si van a Villa Carlos Paz y preguntan por ella se van a llevar una sorpresa. Es mucho de lo que acaba de decir: para ella las personas son más o menos importantes. Para mí, todos somos iguales. Venimos y en dos minutos nos vamos. Aguante el ser y no el ego, como acá está demostrando Paula Chaves”.

“Yo pido que no hablen de mí porque yo no hablo de ella. Me han llamado y me han propuesto hablar de ella y no lo he hecho porque no me interesa. Yo hago mi camino, estoy haciendo un programa hace muchos años y me va muy bien”, continuó enojadísima.

Luego apuntó contra Evelyn Botto: “Evelyn me pidió la prensa para que la entreviste y así promocionar Sex en su momento. Entonces, agradecimiento, no hablen mal de los demás. Sean más agradecidas. Si tienen algo malo para decir de mi, se sientan y con nombre y apellido lo dicen. Pero no me nombren para meterme en esta porque no me interesa".

"Aparte después dicen que no les gusta el chimento y todo el tiempo en el streaming están hablando de la tele. Yo trabajo, no es que espero que mi esposo me llame para una obra, entonces entre mujeres banquémonos, demasiado machismo en muchas mujeres. A pensar”, cerró su descargo con firmeza Nara Ferragut.