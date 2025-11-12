Por qué China Suárez se arrepintió y llamó de manera sorpresiva a Diego Leuco para hacer la entrevista

Al tiempo que leyó: “Me dice Diego Leuco: ‘A mí me parece que pueden pedir lo que ellos crean mejor, pero ante la insistencia y el ‘es así o nada’, preferimos no hacer nada. Pero no desde un mal lugar, sino porque ya se enrarece el clima y no es igual. ¿Viste que pierde un poco de gracia todo?’”.

“Claro, ¿Quién sos para dirigir el programa? Cuando vos vas a un lugar invitada por un programa, lo produce el programa y lo decide el conductor”, analizó inmediatamente Latorre y señaló: “’Igual, nobleza obliga, quiero decir que recién me llamó la China y el manager y me dicen que no fue tan así como nosotros entendimos’”.

“Yo creo que se hacen los boludos, porque están viendo tele”, disparó picante Yanina mientras terminó de leer el mensaje que le hizo llegar Diego Leuco: “Así que le dice que 'de mi parte está todo más que bien y que en otra oportunidad hacemos una entrevista’”, para concluir fiel a su estilo sin filtro asegurando que Diego Leuco "los meó" tanto a la China como a su mánager.

Cómo reaccionó la China Suárez con Nico Occhiato tras ser bajada su entrevista de Luzu TV

La China Suárez quedó envuelta en una nueva polémica tras ser bajada de una entrevista que tenía pactada con Diego Leuco en Luzu TV. Según se supo, la actriz habría hecho una serie de pedidos que no cayeron nada bien en la producción ni en el propio Nico Occhiato, creador del canal.

El conflicto habría comenzado cuando Suárez pidió que la nota no la realizara Leuco, sino Occhiato, algo que fue rechazado de inmediato. Desde la señal digital fueron tajantes: las reglas son iguales para todos los invitados y no hay excepciones, ya que el respeto por los roles y la estructura del programa es fundamental para mantener su dinámica profesional.

La decisión de bajarla de la entrevista no tardó en hacerse pública, y las redes sociales se llenaron de comentarios. Muchos usuarios criticaron lo que interpretaron como una actitud caprichosa y una “exigencia desmedida” por parte de la ex Casi Ángeles, mientras otros defendieron su derecho a elegir con quién hablar.

China Suárez dejó de seguir a Occhiato

Tras la ola de repercusiones, la actriz decidió dar un paso al costado en silencio, pero un gesto suyo volvió a encender las alarmas: dejó de seguir a Nico Occhiato en Instagram. Ese simple movimiento fue suficiente para que se dispararan rumores de tensión entre ambos, alimentando aún más el escándalo.

Desde Luzu, por el momento, no hubo declaraciones oficiales, aunque puertas adentro habrían cerrado filas para evitar que el tema siga escalando. En tanto, el entorno de la China prefiere mantener el hermetismo y no dar explicaciones.

Así, un encuentro que prometía ser una charla distendida y mediática terminó en una controversia más dentro del historial de la actriz, que vuelve a quedar en el ojo del huracán por sus decisiones fuera del set.