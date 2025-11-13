Laura Ubfal le contestó con todo a la China Suárez tras llamarla resentida: "Ella..."

La polémica cancelación a último momento de la entrevista a la China Suárez en Luzu Tv pautada para el miércoles 12 de noviembre dio que hablar en los medios en medio de un gran escándalo.
Ver las ultimas noticias en a24.com
La periodista Laura Ubfal le respondió en LAM a la China Suárez luego de la picante respuesta de la actriz a través de X donde mencionó hasta su hija.
La polémica cancelación a último momento de la entrevista a la China Suárez en Luzu Tv pautada para el miércoles 12 de noviembre dio que hablar en los medios en medio de un gran escándalo.
Lo cierto es que la actriz decidió contestar a varios mensajes desde su cuenta en X sobre el tema y en uno de ellos apuntó directamente contra Laura Ubfal.
La periodista decidió responderle al aire en LAM (América Tv) y marcó tres puntos que fundamentan su duro descargo: “Primero que no me opera nadie, ni soy resentida, no tengo por qué serlo. Jamás hablé mal de ella, puede buscar todo lo que sea”, comenzó.
En cuanto a la información que dio sobre los motivos de la cancelación de la nota de la China en Luzu, Ubfal explicó: “Lo único que hago es dar información y la que di la repitió todo el mundo. La tenían Yanina (Latorre), que también la dijo, y además fue reconocida por los protagonistas, que son Migue Granados, que la quemó como nunca, y Nico Occhiato”.
"Acá hablaste bien cuando contaste de En el barro", destacó el conductor Ángel de Brito. Y la panelista aclaró: "Jamás hablé ella ni como actriz ni sus actitudes. Nunca pedí una nota con ella, jamás. Lo que hice fue preguntar si iba a dar entrevistas individuales, porque se rumoreaba mucho. Hablé con la gente de Disney y me invitaron a la conferencia de prensa del 17, nada más”.
En ese sentido comentó por qué no asistirá al evento convocado a la prensa: "No voy a ir porque no voy a estar, sino hubiera ido. Igual vas a estar ahí protegida por todos los demás para que no se le pregunte nada como pasó con Colapinto".
La periodista detalló además: “Las condiciones las maneja su manager, no Disney. Y si pide que no le pregunten determinadas cosas, está en su derecho, pero tampoco se puede culpar a los medios por contar lo que pasa”.
Por último, Laura Ubfal se refirió a las palabras de Suárez donde mencionó a su hija actriz y desmintió haberle hecho un pedido a ella porque compartían elenco en la serie En el barro: “Y tercero de mi hija no voy a agregar ni un detalle porque no tiene mi apellido y tiene más bajo perfil que nadie. Ella no le dio trabajo, es una serie de Underground. Trabaja desde los 16 años y jamás necesitó de nadie, nunca haría eso".
"Creo que una vez habrá subido una foto del grupo y comenté: ‘qué bueno, cuidala’. ¿Pude haber hecho eso? Quizá, pero de buena onda y de madre, punto. Ni tiene nada que ver con darle laburo ni a mi hija ni a nadie", concluyó categórica.
Laura Ubfal comentó en X sobre el detrás de la polémica cancelación de la nota de la China Suárez en Luzu Tv: "Nico Occhiato dejó sin nota a China Suarez. Ella sólo quería haber nota si estaba él y con toda la promo ya hecha en Luzu no estará en el programa de Diego Leuco. Final... Que busque a sus voceros habituales".
A lo que la actriz retrucó: "Laurita, te sale el resentimiento por los poros siempre. Además repetís como lorito lo que te dicen y te dejas operar. También me comentaron los de prensa que estabas enojada porque querías una nota y dije que no. A ver si empezamos a hablar con la verdad".
"Hace años que no te doy notas porque no respeto como te manejas. Ahora, cuando tuviste que escribirme para pedirme que reciba bien a tu hija que iba a trabajar en la serie que estaba filmando, no tuviste ningún problema", finalizó la novia de Mauro Icardi.