Laura Ubfal le contestó con todo a la China Suárez tras llamarla resentida: "Ella..."

"Acá hablaste bien cuando contaste de En el barro", destacó el conductor Ángel de Brito. Y la panelista aclaró: "Jamás hablé ella ni como actriz ni sus actitudes. Nunca pedí una nota con ella, jamás. Lo que hice fue preguntar si iba a dar entrevistas individuales, porque se rumoreaba mucho. Hablé con la gente de Disney y me invitaron a la conferencia de prensa del 17, nada más”.

En ese sentido comentó por qué no asistirá al evento convocado a la prensa: "No voy a ir porque no voy a estar, sino hubiera ido. Igual vas a estar ahí protegida por todos los demás para que no se le pregunte nada como pasó con Colapinto".

La periodista detalló además: “Las condiciones las maneja su manager, no Disney. Y si pide que no le pregunten determinadas cosas, está en su derecho, pero tampoco se puede culpar a los medios por contar lo que pasa”.

Por último, Laura Ubfal se refirió a las palabras de Suárez donde mencionó a su hija actriz y desmintió haberle hecho un pedido a ella porque compartían elenco en la serie En el barro: “Y tercero de mi hija no voy a agregar ni un detalle porque no tiene mi apellido y tiene más bajo perfil que nadie. Ella no le dio trabajo, es una serie de Underground. Trabaja desde los 16 años y jamás necesitó de nadie, nunca haría eso".

"Creo que una vez habrá subido una foto del grupo y comenté: ‘qué bueno, cuidala’. ¿Pude haber hecho eso? Quizá, pero de buena onda y de madre, punto. Ni tiene nada que ver con darle laburo ni a mi hija ni a nadie", concluyó categórica.

Cuál fue el mensaje de Laura Ubfal que detonó la dura respuesta de la China Suárez

Laura Ubfal comentó en X sobre el detrás de la polémica cancelación de la nota de la China Suárez en Luzu Tv: "Nico Occhiato dejó sin nota a China Suarez. Ella sólo quería haber nota si estaba él y con toda la promo ya hecha en Luzu no estará en el programa de Diego Leuco. Final... Que busque a sus voceros habituales".

A lo que la actriz retrucó: "Laurita, te sale el resentimiento por los poros siempre. Además repetís como lorito lo que te dicen y te dejas operar. También me comentaron los de prensa que estabas enojada porque querías una nota y dije que no. A ver si empezamos a hablar con la verdad".

"Hace años que no te doy notas porque no respeto como te manejas. Ahora, cuando tuviste que escribirme para pedirme que reciba bien a tu hija que iba a trabajar en la serie que estaba filmando, no tuviste ningún problema", finalizó la novia de Mauro Icardi.