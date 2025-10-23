A24.com

Alerta: fuerte operativo policial en la casa de la pareja de Lowrdez de Bandana

Efectivos policiales se hicieron presentes en la casa del novio de Lowrdes Fernández de Bandana tras la denuncia de la madre de la cantante.

23 oct 2025, 09:45
Efectivos de la Policía de la Ciudad y del área de violencia de género se presentaron en el departamento de la pareja de Lowrdez Fernández de Bandana ubicada en el barrio de Palermo después de la denuncia por desaparación que hizo la madre de la cantante, quien sostuvo desconocer su paradero desde el 4 de octubre.

En el programa Desayuno Americano (América TV) se mostraron las imágenes del operativo policial de este jueves por la mañana en el domicilio de Leandro García Gómez.

"Esto pasó recién: Policía de la Ciudad y dos patrulleros y están hablando con el encargado del edificio. En off habló uno de los vecinos de edificio y nos contaba que a Lowrdes no la veían hace 15 días y la relación iba y venía", indicó el cronista desdeel lugar.

Por su parte, Pamela David remarcó: "Una relación tóxica, no es que iban y volvían porque estaban en crisis, sino marcada por la violencia en el pasado. Negado por ella, pero el 4 de octubre llegó con moretones al cumpleaños de su mamá diciendo que eran producto de una caída de la escalera".

"Que es de manual, cuando una víctima de violencia de género se tapa con maquillaje los moretones y que dice que se golpeó con otra cosa, es porque está sometida", agregó la conductora.

Por su parte, el periodista Carlos Salerno indicó que la pareja de la cantante recibió de mala manera a los efectivos policiales ante la consulta por el paradero de la artista.

En noviembre de 2022, la cantante había denunciado públicamente a su ex pareja al mostrarse con su cara con moretones y años después compartió un posteo arrepentida donde le pidió perdón por esa acusación.

"Reconozco que cometí un error y quiero disculparme por cualquier daño que haya causado en tu vida. Espero que algún día puedas perdonarme. LeanGG", indicó por aquel entonces.

La reaparición de Lowrdez Fernández: el video

Tras el revuelo que se generó al conocerse que la mamá de Lowrdez Fernández denunció su desaparición, la integrante del grupo Bandana apareció en sus redes sociales con un video.

Pasadas las 10 de la mañana del jueves 23 de octubre, Lowrdez dio señales de vida desde sus historias de Instagram y de manera bastante confusa explicó por qué no se sabía de ella estos últimos días.

"Chicos me acabo de levantar, me cae una llamada... no me dejan hacer... Estoy con gripe desde el lunes", explicó la cantante llevando algo de tranquilidad a sus fanáticos.

Y agregó sobre las últimas noticias que circularon pero sin precisar dónde se encontraba: "No, chicos... no, no, no. Les informaron muy mal y me voy a encargar de saber quién es".

"Estoy perfecta, gracias. Tremendo, tremendo. Gracias por ocuparse de mí y estar pendientes, pero estoy bien", finalizó la cantante en la grabación que duró unos pocos segundos.

En las últimas horas, Lowrdez Fernández también había dado señales desde la virtualidad con dos posteos, uno que estaría dirigido a su pareja Leandro García Gómez y otro donde se mostró ella junto a su gato.

