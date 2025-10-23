Apareció Lowrdez Fernández y reveló el motivo por el cual se había ocultado unos días: el confuso video

"Chicos me acabo de levantar, me cae una llamada... no me dejan hacer... Estoy con gripe desde el lunes", dijo de entrada en el video que compartió en sus historias virtuales de Instagram. Al tiempo que agregó visiblemente molesta: "No puedo creerlo, esto es terrible", mientras se tocó la garganta en señal de la dolencia que la habría tenido recluida y sin contacto con nadie, ni siquiera con su madre.

Al tiempo que acto seguido Lowrdez continuó en el mismo tono: "No, chicos... no, no, no. Les informaron muy mal y me voy a encargar de saber quién es". Y por último, aseguró: "Estoy perfecta, gracias. Tremendo, tremendo. Gracias por ocuparse de mí y estar pendientes, pero estoy bien", si bien la imagen parece no condecir con sus palabras.

Embed

Cuál fue el posteo que publicó Lowrdez de Bandana el mismo día que la mamá denunció su desaparición

La madre de la cantante Lowrdez Fernández radicó una denuncia por desaparición en la Comisaría Vecinal 14B, tras perder contacto con su hija hace casi tres semanas, por lo que la preocupación por el paradero de la exintegrante del grupo Bandana no dejó de crecer entre sus familiares y seguidores.

Antes de que la cantante diese señales de vida desde sus Instagram Stories, la madre de Lowrdez había asegurado que la artista no daba señales desde el 4 de octubre y no había respondido a los intentos de comunicación desde entonces. No obstante, en las últimas horas, desde la cuenta oficial de Instagram de Lowrdez habían aparecido dos historias que sembraron más dudas que certezas.

En una de ellas, la cantante escribió: “Gracias Lean GG. Dr con mucho am”, acompañando el mensaje con un emoji de corazón y la imagen de una pareja formando esa figura con las manos. Poco después, compartió otra postal en la que se la ve sonriendo junto a su gato, aparentemente en un entorno hogareño.

Lowrdez Fernández

A raíz de la denuncia, efectivos policiales se presentaron en el domicilio que Fernández compartía anteriormente con su expareja, Leandro García Gómez. El hombre, visiblemente molesto por la visita, aseguró que la artista ya no reside allí y que entre ellos no existe ningún vínculo actual. Incluso registró en video el momento en que los agentes se acercaron al lugar.

lowrdes fernandez ultimos posteos desaparicion 2

Cabe recordar que en 2022, Lowrdez Fernández había denunciado públicamente a García Gómez por violencia de género, mostrando imágenes de su rostro con moretones y acusándolo directamente. Sin embargo, tiempo después, sorprendió al publicar una foto junto a él pidiendo disculpas: “Reconozco que cometí un error y quiero disculparme por cualquier daño que haya causado en tu vida. Espero que algún día puedas perdonarme”, escribió entonces.