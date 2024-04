Alerta en Gran Hermano: Furia se hizo unos análisis de urgencia y estallaron rumores de embarazo

“Quiero festejar con dulce de leche, pero no puedo. Me gustaría que me dé bien el estudio”, deslizó Juliana en la mesa luego de la cena tras la gala de nominaciones. Consultada por sus compañeros por los motivos del chequeo, Furia eludió revelárselos. “Ahora es solo agua, agua, agua. Porque como ustedes me votaron tanto me enfermaron y me agarró mal a la pancita”, señaló picante en referencia a haber quedado en placa.

En tanto, el jueves por la mañana finalmente Scaglione se hizo los estudios acompañada por Mauro Dalessio, lo que sorprendió de sobremanera a sus fanáticos. Y si bien lo resultados recién estarán dentro de unos días, el hecho de que la pareja haya ido junta a hacer los exámenes hizo que las redes hablasen inmediatamente sobre un posible embarazo de la participante.

“¿Qué le pasó? ¿Por qué análisis?”, preguntó asombrado un usuario en X (ex Twitter), mientras que otro respondió tajante “Está embarazada, ja, ja, ja”, lo hizo que se viralizase esta versión en cuestión de minutos.

“¿Se imaginan que esté embarazada? El otro día leí que estaba con mareos”, acotó otro internauta al que se sumó un cuarto usuario que intentó un reflexión más cauta. “Capaz que fue por los días que pasó hambre sumado al estrés. Le hizo pelota la parte digestiva”, escribió así como otro arriesgó que “Le van a inventar una enfermedad para sacarla. Guarden tweet”.

Rosina confesó por qué no dejaba que Furia le tire las cartas en Gran Hermano

Mientras Rosina Beltrán estaba en la casa de Gran Hermano (Telefe)algo que causó mucha curiosidad en la audiencia fue el hecho de que no le permitiera a Furia tirarle las cartas como al resto de sus compañeros.

Muchas teorías circularon en las rede sociales al respecto y este jueves finalmente la uruguaya contó el verdadero motivo por el cual tomó esa postura aquellos días.

"Yo sentía que ella ya nos conocía a todos y como que tenía información de nosotros. Entonces, lo que hice fue, en vez de que me tire las cartas, quería hacerle dos preguntas que ella no sabía cuáles eran, a ver que me respondía. Me las respondió bien", explicó Rosi en el streaming All Access (DGO).

Acto seguido le preguntaron cuales fueron esas preguntas y ella deslizó: "Era una pregunta del juego y otra personal. En ese momento estaba en placa Virginia y quería saber si se iba y salió que no. Y la personal, me la guardo".

"Son tremendos ustedes. Pero no pregunté por nadie en especial, sino más personal mío. Me salió lo que esperaba", concluyó sin dar más detalles sobre el tema.