Alerta en Palermo: Luis Ventura casi atropella a Jorge Rial

Inmediatamente, Ventura se da cuenta que era su ex compañero y amigo. "Freno y me di cuenta quién era. Él puso cara de fastidio, pero creo que no se dio cuenta que era yo", añadió.

El periodista comentó que la situación le dejó una profunda reflexión. "Mirá cómo es la vida porque pude haber terminado en una comisaría o un hospital con Jorge Rial", señaló.

"¿Cómo es tu relación con Rila?", quiso saber la conductora de A la tarde. "De mi parte, bien", sentenció Ventura.

Luis Ventura reveló un romance oculto de Beatriz Salomón y Ana Rosenfeld salió a cruzarlo

Hace unos días, Luis Ventura estuvo en el piso de LAM (América TV) y protagonizó un tenso ida y vuelta con Ana Rosenfeld.

El periodista contó en el ciclo de Ángel de Brito reconoció que estuvo mucho tiempo enfrentado con la abogada mediática por entrevista que hicieron en Intrusos a Beatriz Salomón luego de la cámara oculta a su esposo, el Dr. Alberto Ferriols.

Al hablar de las diferencias que tuvo con Rosenfeld por ese caso, Ventura sacó a la luz un dato desconocido sobre el pasado de Beatriz Salomón.

"Yo voy a contar algo que no lo sabe nadie. La señora Salomón, que en paz descanse, era amante de un ex juez federal famosísimo", reveló el periodista. "En ese momento?", le preguntó Yanina Latorre. "En ese momento", precisó el conductor de Secretos Verdaderos.

"Lo desconozco", comentó Rosenfeld. "Igual no se merecía todo lo que le hicieron", opinó Yanina. "Estás equivocada, si apuntás para acá. ¿Vos sabés quién llamó a quién? Salomón me llama porque estaban promocionado una cámara oculta a un famoso médico", respondió Ventura.

El periodista intentó seguir contando detalles del romance oculto de la ex vedette, pero Rosenfeld salió a cruzarlo. "¿Les parece bien hablar de esto? Podemos hablar todo lo que quieras de si estuvo bien o estuvo mal, pero me parece mal que vos ventiles algo, que ni yo sabía", retrucó la abogada.

"Ventura, no me gustaría volver sobre Salomón porque no puede defenderse", señaló Ángel. "No voy a permitir que vos digas que cuando estaba con Ferriols tuvo un amante, que fue un juez. No me consta. No lo sabe nadie", exclamó la abogada.

Finalmente, Ángel tomó las riendas del programa y dio por terminada la discusión. "Vamos a salir de acá porque no vamos a terminar nunca con esta discusión", sentenció.