Alessandra Rampolla se largó a llorar desconsolada al contar el calvario que vive

Y añadió: “Y yo estoy lejos, ella está en Puerto Rico. Mis dos mejores amigas están cuidándola y la llevaron a emergencias porque se puso más malita. Ha tenido una serie de convulsiones en los últimos días, que le han afectado mucho su salud. Y lo que me cuentan es que no piensan que vaya a...”.

Por otra parte, Alessandra Rampolla contó que no puede estar con ella en este delicado momento y es lo que peor la pone. “Está devastada. No puedo entender. Todo este dolor que siento, esta desesperación, esta angustia y este desespero por querer estar allá y no poder estarlo porque estoy literalmente del otro lado del planeta y es imposible”, indicó.

El gran dolor de Alessandra Rampolla

“Es mi chiquita. Yo quisiera ser la que le da contención y amor en sus últimos momentos. Y parece que no voy a poder ser yo, y estoy tan triste. Esta es mi realidad ahora mismo. Y yo les he compartido la maravilla que ha sido Lola en mi vida. Ella es un ser de luz y no ha hecho más que regalar amor en sus casi 14 años de vida”, agregó.

“Esperemos que sean más, pero en este momento no me siento muy esperanzada. Quiero pedirles sus oraciones y sus buenas energías para que le llegue hasta Puerto Rico y se sienta abrazada en una funda de amor”, cerró Rampolla.