Alex Caniggia apuntó contra Lali Espósito tras el enfrentamiento con Javier Milei: "Todos saben..."

"La Depósito se hace la artista y de talento tiene un cero... Ama a los peronchos porque ella les lava el dinero. Todos saben que se juntaba con la procesada (en referencia a Cristina Kichner) y con el ex vice coimero (Alberto Fernández)", escribió el hermano de Charlotte Caniggia.

Antes de cerrar su tuit, Caniggia le hizo una recomendación a Milei: "Peluca, no le des más bola, que le conteste (Manuel) Adornis (el vocero presidencial) que cerrando oje... es certero".

Marcelo Polino sorprendió al revelar su distanciamiento de Lali Espósito: "Se portó muy mal conmigo"

Este miércoles el periodista Marcelo Polino estuvo en LAM (América) para un mano a mano con Ángel de Brito y sorprendió al contar que actualmente está distanciado de la cantante Lali Espósito.

Lo cierto es que Polino siempre se mostró muy cercano a la cantante Lali Esposito, y por este motivo el conductor le consultó sobre su polémica con Javier Milei. Sin embargo, su respuesta impactó a todos.

“Yo estoy distanciado de Lali, estoy con un tema previo a esto y no quiero opinar precisamente de la pelea con el presidente porque va a estar teñida de los rencores que yo tengo”, sentenció.

Inmediatamente, Ángel quiso profundizar en el tema y el periodista explicó: “Ella se porto muy mal conmigo y lo cuento porque lo hablé con ella. Hace 10 años me viene a buscar para que yo sea el padrino del random, perfecto, la acompaño en los comienzos, una mina súper talentosa, empieza una relación maravillosa y me divertía”.

“Cuando voy a trabajar a Telefe, como embajador de La Voz, tenía un programa pegado que salía después en el estudio de al lado. Un día le digo 'Lali te necesito, ¿me haces la gamba?'. No vino nunca. Hasta ahí todo bien, porque podes elegir no ir, me decía 'no, estoy haciendo música te voy a dar un zoom'. Bueno, no pasa nada”, siguió.

Al parecer, con el tiempo las cosas entre ambos fueron empeorando y Polino contó cual fue la gota que rebalso el vaso. “El año pasado, cuando pasa el tema de Nacha Guevera, ella se portó horrible y Nacha nunca lo contó. A mi me dio hasta bronca que le salga a pedir disculpas porque lo dio vuelta todo”, aseguró.

Así las cosas, contó que él fue intermediario entre Nacha y Lali pero que la autora de Disciplina nunca le respondió. "Vuelvo a ponerme del lado del Polino bueno y digo, capaz que como son las fiestas se le pasó el mensaje. Hablé con la mamá, me dice ya le avise, pasa todo, Nacha va a lo Fer Dente y nombra a Lali. La hicieron mierda a Nacha, entonces se portó muy mal”, agregó.

A partir de ese momento, el periodista confesó que le puso punto final a su relación con la artista y concluyó: “Por lo menos decí 'hola ¿Qué necesitas?. No era la chica a la cual yo me había acercado. La admiración está intacta pero conmigo se portó para el orto".