Alex Caniggia contó en qué se gastó los 10 millones de pesos de El hotel de los famosos

Y claro, pasajes en primera clase y cenas en lugares exclusivos, con un tipo de cambio alto, hizo que los 10 millones se le diluyeran en pocas semanas.

"Turista, jamás. Yo tengo que viajar como rey. Estuve tres meses y medio encerrado", comentó con el humor que lo caracteriza.

Alex Caniggia

Charlotte Caniggia felicitó a su hermano, Alex, tras el triunfo en El hotel de los famosos

Charlotte Caniggia estuvo en la final de El hotel de los famosos. La mediática fue a alentar a su hermano, Alex, que se enfrentó en la H, lael desafío más duro, a Martín Salwe, en el exitoso reality de El Trece.

"Estoy muy orgullosa de vos. Ya me esperaba estoy. Y no quiero decir nada más porque me pongo muy nerviosa", expresó la hija de Mariana Nannis y El Pájaro Caniggia, que hizo un esfuerzo para no ponerse a llorar ante cámara.