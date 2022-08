Las soñadas vacaciones de Melody Luz y Alex Caniggia en Europa: "A todos lados con vos"

Embed

"Quedate con quien te bese el alma, la piel te la puede besar cualquiera. A todos lados con vos, amor de mi vida", expresó El Emperador muy enamorado en unas de las fotos con su novia.

"Si ya hicimos lo mas difícil que fue encontrarnos entre millones de personas, ahora hagamos lo fácil, no perdernos nunca", indicó en otra tierna postal.

"Con el amor de mi vida en Marbella donde la vida es bella", agregó en otro de los paradisíacos destinos europeos que recorrieron.

"Mirá que vi cosas lindas pero como vos ninguna", le dijo él en un video que compartió en sus historias de Instagram. Están a full.

Alex Caniggia y Melody Luz enfrentaron rumores de embarazo

En un video que subieron a sus redes, el mediático Alex Caniggia y la bailarina Melody Luz se toman con ironía los rumores que circularon sobre un supuesto embarazo.

“Amor, me enteré por TikTok que estoy embarazada”, dice Melody en la publicación. A lo que el hijo de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia le contesta: "Mirá, que bueno. ¿Qué son? ¿Trillizos?”.

“Cuatrillizos creo yo. No sé, creo que nacen mañana me parece”, bromeó la ex figura de El hotel de los famosos, que dejó en claro no tienen intenciones de convertirse en madre.