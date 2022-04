Alex Caniggia habló de Diego Maradona: habanos y whisky

“Sí, un montón de veces”, dijo Alex. “Pero la primera, contame una de chiquito”, le pidió el Pato.

“Ah, hubo una vez, me dice, la primera vez que lo vi, era chiquito y todos le pedían foto. Estábamos en la habitación, en Londres, Penthouse, arriba de todo, en el Four Seasons de Londres”, arrancó su recuerdo.

“Me dice pibito, ¿nos sacamos una foto?”, y le dije “no, yo no quiero ninguna foto” y mi viejo se reía", contó Alex Caniggia.

“Siempre me decía el gordo, eh, quédate a hacerme compañía pibe, no te vas a ir a dormir. Porque Diego no se quería ir a dormir y todos se querían ir a dormir”, continuó.

Y cerró entre risas: “Y le decían mirá Diego, son las cinco de la mañana, y me decía Diego, che, dale, te quedás conmigo? Y mi viejo me miraba como ¿te querés quedar con el Diego? Y le dije ‘sí, ya fue’, y me quedaba con el Diego. Me daba habanos, whisky”.

Silvina Luna dejó El hotel de los famosos por su salud

Silvina Luna dejó el reality El hotel de los famosos, El Trece, el jueves tras recibir los resultados de unos estudios médicos que se realizó y que no le dieron bien.

"Tengo que salir. Me dieron los niveles elevados así que me voy a ir a internar ahora para que me nivelen", le explicó la rosarina a sus compañeros.

Y agregó conmovida: "No quiero llorar, igual estoy acostumbrada ya a esto, son episodios que tengo cada tanto. Pensé que acá lo iba a poder sostener".

"Estoy bien acá, gracias chicos, no quiero hacer un drama de esto", explicó la actriz. Silvina Luna aceptó el consejo médico tras los últimos resultados de los análisis y tomó la decisión de retirarse del reality.