Alex Caniggia presumió su nuevo departamento y causó revuelo con la millonaria cifra que invirtió

En el mismo clip, se mostró bailando a modo de festejo y presentó un discurso que causó fuertes críticas en los comentarios. "Mirá a dónde estoy, en mi pinche penthouse. Ladies and gentlemen, 368 mil dólares”, precisó.

“Gente, acá estamos masivos. Bro, acá estamos en otro nivel, porque el que tiene plata, hace lo que quiere”. “¿Querés pesos? Hay pesos. ¿Querés dólares? Hay dólares. Hay todo", siguió mientras lanzaba billetes de 10 mil pesos al aire.

Además, mostró su negocio de celulares y manifestó: “Me gusta que me critiquen, porque eso significa que su miserable vida no vale nada. Ustedes quieren tener lo que yo tengo, claramente. El que tiene plata, hace lo que quiere. O sea, me compro otro, mirá".

“¿Cuántos miles de dólares pensás que hay acá? Mirá, tu sueldo del mes, 2 mil dólares, otros 2 mil dólares", cerró mientras hace un conteo de sus lujosos accesorios.

Alex Caniggia volvió a destrozar a L-Gante con una cuestionable burla: "Qué pobre está"

Todo hace indicar que la guerra que Alex Caniggia le declaró hace tiempo a L-Gante no tiene fin, al menos de parte del polémico mellizo, dado que cada vez que puede picantearlo vía redes no duda en hacerlo.

Lo cierto es que este martes 24 de diciembre, L-Gante sorprendió a sus 5,8 millones de seguidores de Instagram anunciando que regalaría 100 mil pesos a quienes le enviase por mensaje privado una frase de cumbia 420 antes de las 4 y 20 de la tarde, novedad que claramente se viralizó a través de las redes.

Es así que tras llegar a oídos del hijo de Mariana Nannis, éste no dudó en burlarse del novio de Wanda Nara, una vez más tratándolo de "chimpancé" y "pobre", como si la condición económica fuera un insulto.

Así, frente al titular de TN anunciando en X "L-Gante les regala 100 mil pesos a sus seguidores por Navidad: cómo hacer para participar", Alex Caniggia no tuvo mejor idea que comentar burlón “Jaja, el marrón chimpancé qué pobre está”.