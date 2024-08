Alex Caniggia se burló de la nueva dentadura de L-Gante y el cantante le respondió con todo

Embed

Claro que no pasó mucho tiempo para que ese burlón comentario llegase a oídos de L-Gante, quien no dudó en responderle con todo. Fue a través de una Instagram Storie donde se dirigió directamente al hijo de Claudio Paul. “Alex Caniggia, a quién querés descansar si cuando fuiste a lo de Tinelli por primera vez tenías los dientes peor que yo, boludo. Encima te dejás descansar por un poco de fama. Chau”, disparó letal.

Embed

Y como era de esperar, la cosa no quedó allí ya que Caniggia apeló entonces a su feed para compartir nuevamente su burla, a la que le agregó la frase "Aunque el mono se vista de seda, mono queda”. Y como L-Gante no se achica, volvió a responderle con una clara chicana a través de los comentarios del posteo del mellizo: “Cuando seas mi cuñado no te quejes”.

Cruce Alex Caniggia y L-gante - IG.jpg

En tanto, no conforme con ello, desde sus historias virtuales Valenzuela arremetió irónico, con la imagen de Alex: "Aunque el cheto se vista de turro CHETO QUEDA". Así las cosas, está claro que esta guerra continuará...

L-Gante chicana a Alex Caniggia.jpeg

Alex Caniggia disparó fuerte contra Olga y lo liquidaron en las redes

Fiel a su estilo, días atrás Alex Caniggia protagonizó una escena que generó un revuelo impensado. El hijo de Mariana Nannis y El Pájaro Caniggia disparó fuerte contra Olga, el streaming de Migue Granados, y en las redes no se lo perdonaron.

Todo se generó cuando comenzó el programa del mediático en Carajo. Melina De Piano y Furia estaban en el piso, pero el conductor no aparecía.

Las chicas se preguntaban dónde estaba Alex hasta que, de un momento a otro, salió al aire desde su teléfono mientras se dirigía al estudio.

Embed

En el camino, el mediático pasó por la puerta de Olga, el canal de Migue Granados, y exclamó: "Mirá los que están ahí..... los put... de Olga!”.

La actitud de Alex provocó reacciones inmediatas en las redes. “Qué pedazo de banana”, “Su frustración es entendible, jamás va a llegar a los números y la popularidad de Olga”, “Qué tipo más desagradable”, y “Te das cuenta de la envidia que maneja pobrecito”, fueron algunos de los comentarios que se replicaron en Twitter.